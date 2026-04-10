運動雲

>

恩比德又出事！闌尾發炎緊急動刀　76人晉級前景蒙陰影

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

費城76人隊在爭奪季後賽門票的關鍵時刻遭遇重大打擊，球隊官方10日證實，當家中鋒恩比德（Joel Embiid）在對戰休士頓火箭的關鍵賽前數小時，因確診急性闌尾炎於休士頓緊急接受手術。由於康復期預計至少需要3週，恩比德將缺席剩餘例行賽，甚至可能缺席大部分的季後賽程，令費城的晉級前景蒙上陰影。

76人總教練納斯（Nick Nurse）透露，恩比德在週三訓練時感覺還良好，但週四凌晨約3點、3點半左右主動聯繫球隊，表示身體極度不適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這無疑是個沉重的打擊，」納斯受訪說道，「我今早才知道此事，球隊安排他接受掃描後，決定立即在休士頓進行手術。」週四比賽開始前約90分鐘，恩比德仍身處手術室。納斯強調，目前最關心的是恩比德能順利康復，「我現在最關心的就是這一點」。

《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）指出，闌尾切除手術在NBA雖不多見，但並非沒有前例，如希爾（Grant Hill）、阿奴諾比（OG Anunoby）都曾有相關經驗。

數據顯示，在賽季中接受此類手術的球員，平均缺陣天數約為23天，對應約10.2場比賽。以目前賽程推估，除非76人隊能一路挺進東區決賽，否則恩比德本季回歸的機率堪慮。醫學專家補充，完整康復期通常需要4到6週，3週後雖可能重返練習，但仍需視傷口癒合狀況而定。

今年32歲的恩比德，本季原本正逐步找回MVP等級的身手，出賽38場繳出場均26.9分、7.7個籃板及3.9次助攻。然而，這已是他連續第三年遭遇嚴重健康問題，回顧過去三個賽季，他在246場例行賽中僅出席了96場，出勤率不足40%，雖然他在2024年才剛與球隊達成3年1.929億美元（約新台幣60億）的頂薪續約，但頻繁的傷病始終是其職業生涯最大的絆腳石。

截至今日賽前，76人戰績為43勝36負，暫居東部第8位，落後第6名的多倫多暴龍1個勝場，在例行賽僅剩3場（對戰溜馬、公鹿、火箭）的情況下，失去核心禁區戰力的費城，極大機率將落入附加賽賽區。

關鍵字： NBA恩比德76人闌尾炎季後賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

亞錦賽混雙史詩級突破！兩組台將首度攜手挺進8強　全英冠軍葉詹配苦戰憾負日本

亞錦賽混雙史詩級突破！兩組台將首度攜手挺進8強　全英冠軍葉詹配苦戰憾負日本

【這不是配音】郵差送信竟被貓咪開口回絕！　流暢發音「不要」網友笑翻

熱門新聞

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

讀者回應

﻿
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366