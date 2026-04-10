恩比德又出事！闌尾發炎緊急動刀　76人晉級前景蒙陰影

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

費城76人隊在爭奪季後賽門票的關鍵時刻遭遇重大打擊，球隊官方10日證實，當家中鋒恩比德（Joel Embiid）在對戰休士頓火箭的關鍵賽前數小時，因確診急性闌尾炎於休士頓緊急接受手術。由於康復期預計至少需要3週，恩比德將缺席剩餘例行賽，甚至可能缺席大部分的季後賽程，令費城的晉級前景蒙上陰影。

76人總教練納斯（Nick Nurse）透露，恩比德在週三訓練時感覺還良好，但週四凌晨約3點、3點半左右主動聯繫球隊，表示身體極度不適。

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「這無疑是個沉重的打擊，」納斯受訪說道，「我今早才知道此事，球隊安排他接受掃描後，決定立即在休士頓進行手術。」週四比賽開始前約90分鐘，恩比德仍身處手術室。納斯強調，目前最關心的是恩比德能順利康復，「我現在最關心的就是這一點」。

《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）指出，闌尾切除手術在NBA雖不多見，但並非沒有前例，如希爾（Grant Hill）、阿奴諾比（OG Anunoby）都曾有相關經驗。

數據顯示，在賽季中接受此類手術的球員，平均缺陣天數約為23天，對應約10.2場比賽。以目前賽程推估，除非76人隊能一路挺進東區決賽，否則恩比德本季回歸的機率堪慮。醫學專家補充，完整康復期通常需要4到6週，3週後雖可能重返練習，但仍需視傷口癒合狀況而定。

今年32歲的恩比德，本季原本正逐步找回MVP等級的身手，出賽38場繳出場均26.9分、7.7個籃板及3.9次助攻。然而，這已是他連續第三年遭遇嚴重健康問題，回顧過去三個賽季，他在246場例行賽中僅出席了96場，出勤率不足40%，雖然他在2024年才剛與球隊達成3年1.929億美元（約新台幣60億）的頂薪續約，但頻繁的傷病始終是其職業生涯最大的絆腳石。

截至今日賽前，76人戰績為43勝36負，暫居東部第8位，落後第6名的多倫多暴龍1個勝場，在例行賽僅剩3場（對戰溜馬、公鹿、火箭）的情況下，失去核心禁區戰力的費城，極大機率將落入附加賽賽區。