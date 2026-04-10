村上宗隆成道奇未來目標？美媒點名接班蒙西　2028有望聯手大谷

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國老牌媒體《運動畫刊》電子版《ON SI》10日報導指出，洛杉磯道奇未來有機會網羅目前效力芝加哥白襪的日籍內野手村上宗隆，並點名他是三壘手蒙西（Max Muncy）未來接班的「有力候選」。

報導引述《California Post》記者哈里斯（Jack Harris）與赫南德茲（Dylan Hernandez）的看法指出：道奇未來有可能再度網羅日本明星球員，這名球員就是目前與芝加哥白襪簽約、但將在2028年具備爭取機會的內野手村上宗隆。」

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事實上，村上宗隆去年11月透過入札制度尋求挑戰大聯盟時，道奇一度被視為熱門下家；不過道奇當時對於他是否能適應大聯盟投手球速仍抱持疑慮，加上三振率偏高，最終選擇暫時觀望。

不過村上本季開季已展現長打火力，截至前一場比賽為止，他共出賽12場，39打數敲出8支安打，打擊率2成06，累積4轟、7分打點，OPS為0.846，另有16次三振、8次保送；他更在生涯初登板起連續3場開轟，證明自己的力量型打擊在大聯盟依舊具備威脅性。

《ON SI》進一步分析指出：「如果村上能持續維持火燙打擊表現，他對道奇來說將會是非常有力的選項，到了那個時間點，蒙西很可能已經離開球隊，或是在隊內的角色被縮小，道奇勢必會啟動三壘補強計畫，而那也將成為村上加入球隊的契機。」

目前蒙西的合約將延續至2027年，2028年則握有球團選擇權；若道奇屆時能成功網羅村上作為接班人，不僅可進一步強化打線火力，也能在主力野手群年齡逐漸攀升的情況下同步完成世代交替，可說是一舉兩得。

對村上而言，若未來真能披上道奇戰袍，除了有機會加入具備爭冠實力的豪門球隊，也能與同為日本球星的大谷翔平等人並肩作戰，無疑具備高度吸引力。