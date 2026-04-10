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前6局封鎖條紋軍一安未得　史普林斯竟渾然不知在拚無安打

▲Jeffrey Springs。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jeffrey Springs。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

運動家左投史普林斯（Jeffrey Springs）10日在洋基球場交手條紋軍繳出精采先發，前6局讓對手一安未得，率隊以1比0完封洋基；不過有趣的是，這場差點締造無安打比賽的演出，史普林斯賽後坦言，自己當下根本沒發現正在挑戰無安打，甚至連比賽進行到第幾局都一度搞錯。

當投手在比賽後段仍維持無安打內容時，往往都會逐漸意識到紀錄正在延續，但史普林斯這一戰卻完全沉浸在自己的投球節奏中。

直到第7局面對貝林傑（Cody Bellinger）投出一球後，落地時腳在投手丘上踩得有些不穩，運動家防護員柯林斯（Jeff Collins）上場查看狀況，他抬頭看了記分板，才發現原來當時不只已經投到第7局，洋基安打欄上還掛著「0」。

史普林斯說，「老實說，我根本沒意識到那是第幾局，不知道為什麼，我腦中一直慢了一局；我也沒發現那是無安打比賽，我就是一球一球去投，盡可能專注在當下。」

他也表示，「我只是想著拿下一個出局數、兩個出局數、三個出局數，然後重整，再重新來過；就是盡量有效率的投球，盡快抓到出局數，讓自己能在比賽中投得越深越好。」

史普林斯此役確實展現極高效率，持續快速解決打者，直到第7局1出局後，才被萊斯（Ben Rice）敲出安打，無緣挑戰隊史第14場無安打比賽。

儘管如此，他仍主投7局無失分，只被敲1安，另有2次保送、6次三振，徹底封鎖洋基強大的打線，也替自己2026年開季再添代表作。

史普林斯此戰真正成功之處，不只是單一球種犀利，而是能夠完整運用自己的5種球路；第一次輪到洋基打線時，他有57%的配球是速球，隨著比賽推進，到了第2輪與第3輪對戰時，他明顯提高滑球使用比例，成功打亂打者節奏。

談到配球策略，史普林斯說，「面對那樣的打線，你必須能夠從一開始就頻繁地混搭球種、改變進壘方式；我覺得自己有做到，用速球搭配剛剛好的變化球，讓他們失去平衡。」

運動家總教練柯賽（Mark Kotsay）說，「他現在感覺非常有自信，春訓結束時，我就覺得球從他手中出來的感覺非常好；從去年到今年，走進來的是完全不同的一個人。」

除了史普林斯個人狀態火燙，運動家全隊近期也逐漸打出信心，球季開打後，他們先後輸掉對藍鳥隊與勇士隊的開季系列賽，但最近已連續在太空人隊與洋基隊身上拿下系列賽勝利。

這場系列賽最終戰，也寫下多項紀錄，這是運動家自1979年4月25日以來，首度以1比0擊敗洋基；而這次系列賽勝出，則是他們自2016年以來首度在洋基球場帶走系列賽。

系列賽期間，運動家不僅多次敲出關鍵安打，包括孟西（Max Muncy）在第7局擊出生涯首支三壘安打、替球隊鋪陳致勝分，牛棚在最後2戰也展現強大壓制力。

哈里斯（Hogan Harris）10日拿下本季首次救援成功，而庫內爾（Joel Kuhnel）前一天也收下自2022年以來首度救援成功。

談到球隊近況，柯賽最後說，「我們常常談到這支球隊的特質，來到紐約，先輸掉第一場艱苦的比賽，然後在接下來這兩場奮戰，最後帶著系列賽勝利離開，這些球員真的正逐漸凝聚成一個整體，而這一點也正在場上展現出來。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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