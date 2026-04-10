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低溫狂奔「像個瘋子」！卡洛爾左髖緊繃缺陣 響尾蛇主帥不擔心

▲Corbin Carroll。（圖／達志影像／美聯社）

▲Corbin Carroll。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇陣中大將卡洛爾（Corbin Carroll）因左側髖屈肌緊繃，缺席了今（10日）對戰紐約大都會的先發；不過響尾蛇球團並不過度擔心，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）強調，對於卡洛爾傷勢的擔憂「非常微小」。

羅夫洛指出，在9日響尾蛇以7比2擊敗大都會的比賽中，卡洛爾於第7局奮力衝出一支三壘安打，在繞過二壘時感覺到身體有些異狀；儘管如此，他仍堅持留在場上完賽，直到比賽結束後，才開始感到該部位肌肉緊繃。

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值得一提的是，卡洛爾才剛迎來大聯盟生涯的第500場出賽，單場不僅敲出三壘安打，還包辦了兩支二壘安打；然而，系列賽前兩戰在紐約的極低溫中進行，體感溫度僅華氏30多度（約攝氏0度左右）。

談及子弟兵的拼勁，羅夫洛表示：「在那麼冷的天氣站在外頭，他還敲出兩支二壘安打和一支三壘安打，他簡直像個瘋子一樣到處狂奔，然後肌肉就緊繃了；所以與其讓他繼續上場，讓身體承擔可能加重傷勢的風險，我們決定讓他好好休息。」

目前卡洛爾並沒有被安排進行任何MRI檢查，這項跡象顯示球團對此傷勢相當樂觀；他在今年春訓期間曾因鉤骨骨折缺陣大半時間，但復健神速，且打擊火力絲毫未受影響，在本次缺陣前，他的打擊三圍高達 .333/.408/.690。

關鍵字： 卡洛爾、亞利桑那響尾蛇、棒球、MLB

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