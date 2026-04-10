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洋基慘遭1安壓制吞本季首個系列賽敗仗　韋瑟斯8局好投成空

▲Ryan Weathers、Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

▲Ryan Weathers。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基10日在主場續戰運動家，雖然左投韋瑟斯（Ryan Weathers）繳出本季代表作，主投8局僅失1分、送出7次三振，但打線全場遭到運動家左投史普林斯（Jeffrey Springs）強勢壓制，直到7局下才敲出全隊首安，最終以0比1吞敗，也苦吞本季首個系列賽失利。

史普林斯此役展現極佳壓制力，前6.1局讓洋基打線一籌莫展，一度朝無安打比賽邁進；直到7局下1出局後，萊斯（Ben Rice）才敲出右外野安打，形成一、二壘有人局面，隨後條紋軍靠著雙盜壘推進至二、三壘，但史普林斯回穩，讓威爾斯（Austin Wells）擊出左外野飛球出局，化解失分危機。

史普林斯投完7局退場，全場僅被敲1安，送出6次三振、2次保送，雖然他的速球均速僅落在90英里出頭，但憑藉精準控球與球路搭配，讓洋基打者始終難以掌握節奏。

賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到史普林斯的表現時表示，「他的四縫線速球很不錯，變速球更是非常出色；他能用這兩種球路持續讓打者摸不著頭緒，在球種搭配上做得很好，很顯然，他今天確實帶給我們很大的麻煩。」

儘管洋基打線熄火，韋瑟斯的表現仍是少數亮點；他投出本季最長的8局內容，僅在7局上失掉全場唯一1分，當時孟西（Max Muncy）率先敲出三壘安打，隨後索德斯壯（Tyler Soderstrom）補上安打送回致勝分。

由於洋基正處於連續13天出賽的艱困賽程，韋瑟斯此役吃下大量局數，對牛棚調度也有極大幫助；布恩說，「我們這段時間牛棚用得很多，這場比賽算是不幸中的大幸，多少讓那些後援投手獲得一些喘息空間，我們從萊恩身上得到了一場非常強勢的先發內容。」

相較前一場比賽，韋瑟斯這次面對運動家明顯不再一味催球速，而是更專注於節奏與控球，甚至連偏差球都相當接近好球帶。

他說，「我的投球機制變得更流暢一些，我這陣子一直在調整，讓自己在投手丘上的動作更順；當我的思緒是放鬆的，而且我願意相信自己時，真的會有很大的幫助。」

他也進一步表示，「你可以在牛棚、在傳接球時做得很好，但直到你真的在比賽中做到，你才會真正明白那種感覺；現在我知道在投手丘上保持冷靜是什麼感覺了，希望我能繼續穩定把球投進好球帶。」

▲Ryan Weathers、Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

▲Aaron Judge。（圖／達志影像／美聯社）

只是，洋基目前最大的問題仍然是打線低迷，近兩場比賽，洋基全隊合計只敲出5支安打、攻下2分，卻吞下多達22次三振，進攻火力明顯陷入低潮。

談到球隊近況，布恩坦言，「今天我們確實被徹底壓制了，幾乎沒能製造出太多攻勢，我們沒有擊出太多紮實的球，也沒有辦法持續堆積上壘人數；我們有幾名球員目前還在努力找回狀態，希望接下來能慢慢把整體進攻帶動起來。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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