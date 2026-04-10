道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

▲Davey Lopes。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇傳奇球星洛佩斯（Davey Lopes）於臺灣時間9日辭世，享壽80歲；這位曾是道奇1970、1980年代招牌內野組合成員之一的名將，不僅4度入選明星賽，更被譽為大聯盟最出色的盜壘高手之一，道奇球團已證實這項消息。

根據《ESPN》報導指出，球隊是從洛佩斯前妻Lin Lopes口中得知死訊，她表示，洛佩斯生前罹患阿茲海默症與帕金森氏症，最終在家鄉羅德島州東普羅維登斯的醫院離世。

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洛佩斯曾在道奇效力10個球季，期間4度入選明星賽，並4度站上世界大賽舞台，且在1981年隨隊奪下世界大賽冠軍。

他也是道奇隊史最具代表性的二壘手之一，生涯以1134場守二壘寫下隊史紀錄；此外，他擔任第一棒先發的1145場比賽，在隊史排名第2，僅次於威爾斯（Maury Wills）的1279場。

值得一提的是，洛佩斯直到1972年9月22日才登上大聯盟，當時已27歲；隔年起，他與賈維（Steve Garvey）、羅素（Bill Russell）、塞伊（Ron Cey）組成道奇著名內野班底，4人連續8年半共同擔任先發，寫下隊史經典篇章。

洛佩斯生涯最令人津津樂道的，正是驚人的盜壘能力；他效力道奇期間累積418次盜壘，為隊史第2高，僅次於威爾斯的490次，而他生涯盜壘成功率高達83.1%，在至少100次盜壘的球員中，仍保持隊史最佳紀錄。

1974年8月4日，洛佩斯成為自威爾斯後，首位單場盜上4次壘包的道奇球員；20天後，他面對聖路易紅雀時單場5盜，追平國聯紀錄。

1975年，他更締造當時大聯盟紀錄的連續28次盜壘成功、未曾失手；該年他以77盜高居全大聯盟之冠，1976年再以63盜拿下國聯盜壘王。到了1978年，他49次嘗試就成功45次，再次展現頂尖跑壘破壞力。

除了盜壘能力出色，洛佩斯也曾在大賽舞台留下代表作；1978年世界大賽對上紐約洋基時，他在首戰就轟出雙響砲，打出生涯最佳世界大賽表現，同一年他也拿下金手套獎，攻守俱佳。

離開道奇後，洛佩斯陸續效力奧克蘭運動家（1982至1984年）、芝加哥小熊（1984至1986年）與休士頓太空人（1986至1987年）。

他生涯累積557次盜壘，在大聯盟史上排名第26；另外在1812場例行賽中，繳出2成63打擊率，並累積155轟、614分打點、232支二壘安打與50支三壘安打。

曾5度入選明星賽的前游擊手包瓦（Larry Bowa）也在社群平台X發文悼念；他表示：「他是我有幸在芝加哥一起並肩作戰、也是當他效力道奇時我曾交手過最偉大的競爭者之一，我的朋友，願你安息。」