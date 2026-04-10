李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人韓籍外野手李政厚近期打擊狀況持續低迷，也讓韓國媒體的焦躁情緒愈來愈明顯；韓媒《SPOTV News》9日以「李政厚又無安打，4月打擊率僅.083，低潮拖得太久了」為題發文，直指這位有「韓國鈴木一朗」之稱的球星，近期陷入明顯打擊低潮。

李政厚在台灣時間9日對費城費城人一戰，睽違2場重返先發，擔任第5棒、鎮守右外野；巨人雖以5比0贏球，但李政厚個人卻4打數無安打、吞下1次三振，打擊率下滑至1成43，未能在勝利之中有所貢獻。

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《SPOTV News》在報導中指出：「李政厚的低潮期正在拉長，尤其進入4月後，8場比賽打擊率只有0成83（24打數2安打），陷入苦戰。」

另一家韓媒《Star News》也以相當直接的語氣描述李政厚目前的處境，寫道：「雖然他相隔2場比賽重返先發，但李政厚笑不出來，這已經是他本季第9場無安打比賽。」

事實上，李政厚前一戰才在本季首度未列先發名單，不過在台灣時間8日同樣面對費城人的比賽中，他於6局下無人出局、二三壘有人的得分機會以代打身份上場，擊出高飛犧牲打，多少有所貢獻，也讓外界對他此役回到先發抱有期待，只是最終仍未能敲出安打。

李政厚是前中日龍名將李鍾範之子，出生於日本名古屋，過去曾擔任世界棒球經典賽（WBC）韓國隊隊長。