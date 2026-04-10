運動雲

>

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人韓籍外野手李政厚近期打擊狀況持續低迷，也讓韓國媒體的焦躁情緒愈來愈明顯；韓媒《SPOTV News》9日以「李政厚又無安打，4月打擊率僅.083，低潮拖得太久了」為題發文，直指這位有「韓國鈴木一朗」之稱的球星，近期陷入明顯打擊低潮。

李政厚在台灣時間9日對費城費城人一戰，睽違2場重返先發，擔任第5棒、鎮守右外野；巨人雖以5比0贏球，但李政厚個人卻4打數無安打、吞下1次三振，打擊率下滑至1成43，未能在勝利之中有所貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《SPOTV News》在報導中指出：「李政厚的低潮期正在拉長，尤其進入4月後，8場比賽打擊率只有0成83（24打數2安打），陷入苦戰。」

另一家韓媒《Star News》也以相當直接的語氣描述李政厚目前的處境，寫道：「雖然他相隔2場比賽重返先發，但李政厚笑不出來，這已經是他本季第9場無安打比賽。」

事實上，李政厚前一戰才在本季首度未列先發名單，不過在台灣時間8日同樣面對費城人的比賽中，他於6局下無人出局、二三壘有人的得分機會以代打身份上場，擊出高飛犧牲打，多少有所貢獻，也讓外界對他此役回到先發抱有期待，只是最終仍未能敲出安打。

李政厚是前中日龍名將李鍾範之子，出生於日本名古屋，過去曾擔任世界棒球經典賽（WBC）韓國隊隊長。

關鍵字： 李政厚舊金山巨人MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

亞錦賽混雙史詩級突破！兩組台將首度攜手挺進8強　全英冠軍葉詹配苦戰憾負日本

亞錦賽混雙史詩級突破！兩組台將首度攜手挺進8強　全英冠軍葉詹配苦戰憾負日本

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

熱門新聞

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

讀者回應

﻿
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366