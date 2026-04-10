運動雲

>

「難以置信的經歷」　天使阿德爾上節目談單場3度沒收全壘打

▲Jo Adell。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jo Adell。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使外野手阿德爾（Jo Adell）日前對水手之戰上演單場3次沒收全壘打美技，幫助球隊以1比0完封對手，驚人表現也震撼大聯盟；阿德爾近日登上《6-1-1 Podcast》受訪，親自回憶這場代表作，直呼當下簡直像是「同一個守備重播了兩次」。

阿德爾先是在右外野攔下水手重砲羅里（Cal Raleigh）的全壘打，接著又追向奈勒（Josh Naylor）擊出的飛球，而且落點幾乎和前一次如出一轍，他再度起跳，也再次在球飛出全壘打牆前把球接進手套。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到那一刻，阿德爾說：「感覺像某種詭異的既視感，好像我把同一個守備重演了兩次；所以我當下心想，『到底發生什麼事了？』」

但更瘋狂的還在後頭，阿德爾當晚不是1次、不是2次，而是3度沒收水手全壘打，而且每一次都出現在關鍵時刻。

這場比賽最終由天使以1比0拿下勝利，阿德爾也用近乎不可思議的守備成為全場焦點，就連一向以守備能力著稱的隊友楚奧特（Mike Trout）都看傻眼。

阿德爾透露，第2次美技完成後，楚奧特還特地看著他說：「Mike只是雙手抱胸看著我，然後說，『兄弟……現在到底又是怎麼回事？』」

真正的壓軸則出現在9局上；水手打者克勞佛（J.P. Crawford）將球轟向右外野邊線、接近界外竿附近，阿德爾一路狂追，在接近矮牆時起跳接球，整個人順勢翻進觀眾席，完成當晚第3次全壘打美技。

阿德爾回憶那次守備時表示：「我腦中唯一想的，就是趕快站起來，因為我想讓大家看到球還在我手上。」

隨後他起身高舉手套，這一幕也被現場球迷拍下，成為經典畫面；談到自己落入看台、被球迷包圍並拍肩致意的感受，阿德爾說：「真的太瘋狂了，兄弟，那是一次難以置信的經歷。」

▲Jo Adell。（圖／達志影像／美聯社）

主持節目的前費城人球星霍華德（Ryan Howard）直言，這3次接殺都令人難以置信，尤其又是在1分差比賽中更顯珍貴，但他最欣賞的還是阿德爾沒收克勞佛那一球。

霍華德直接對阿德爾說：「你對他下手，是3球裡最狠的一次，他的表情實在太經典了。」

至於為何能接連完成如此高難度美技，阿德爾則將部分原因歸功於阿納罕夜晚偏沉重的春季空氣；他表示，有些擊球剛出棒時看起來像是穩穩的全壘打，但飛到牆邊時卻可能突然失去力道，因此自己面對這類強勁飛球時，仍會一路退守到底，不願錯過任何一次沒收機會。

阿德爾說：「我不管那球打得有多紮實，我就是得退回去，因為你永遠不知道自己會不會有機會把它接下來。」

同場主持的前費城人名將羅林斯（Jimmy Rollins）也對這場經典演出給出極高評價，他說：「這種畫面，我們可能再也看不到了。」

關鍵字： 洛杉磯天使、棒球、MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

戰鬥陀螺爆發！　阿提諾轟22分15籃板7助攻助領航猿BCL首勝

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

活到老打到老！85歲陳谷豐期許「打到最後一刻」台日老將以球會友

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

清晨盃驚傳選手OHCA　消防員、北市大防護隊即刻救援

亞錦賽混雙史詩級突破！兩組台將首度攜手挺進8強　全英冠軍葉詹配苦戰憾負日本

亞錦賽混雙史詩級突破！兩組台將首度攜手挺進8強　全英冠軍葉詹配苦戰憾負日本

【這個臭毛毛】姪女一臉嫌棄把阿姨的小被被直接丟旁邊XD

熱門新聞

大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　前裁判發聲力挺

道奇傳奇名將洛佩斯病逝　生涯557盜名列大聯盟史上第26

林維恩遭美媒點名進交易包裹！　運動家被看好換馬林魚賽揚王牌

天使右投史蒂文森整季報銷　美媒怒轟制服組：已不能再容忍

李政厚陷長期低潮　韓媒嘆：4月打擊率僅.083、低潮拖太久

古林睿煬、宋家豪同場飆K　火腿清宮逆轉3分砲定勝負

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平二刀流遭質疑「被優待」　

2道奇傳奇名將洛佩斯病逝享壽80歲

3林維恩遭美媒點名進交易包裹

4美媒怒轟天使制服組：已不能再容忍

5李政厚陷長期低潮韓媒嘆

最新新聞

1味全龍推臺北雙主場平日買一送一

2村上宗隆無安打2保送跑回1分

3恩比德又出事！闌尾發炎緊急動刀

4林維恩遭美媒點名進交易包裹

5村上宗隆成道奇未來目標？

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

突被cue三振舞！ #邊荷律 秒甜笑應援太可愛～

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【破窗救女娃】換尿布車門自動鎖 母擔心脫水暖警伸援手！

【傻眼片】救護車路口停下！　停等騎士以為「被禮讓」瀟灑騎走

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

具俊曄專注在畫大S　小S曝他「眼裡有光了」

黃子韜直播被提醒「嘴唇發紫」　徐藝洋急嚴肅：會叫他去檢查
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366