「難以置信的經歷」　天使阿德爾上節目談單場3度沒收全壘打

▲Jo Adell。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使外野手阿德爾（Jo Adell）日前對水手之戰上演單場3次沒收全壘打美技，幫助球隊以1比0完封對手，驚人表現也震撼大聯盟；阿德爾近日登上《6-1-1 Podcast》受訪，親自回憶這場代表作，直呼當下簡直像是「同一個守備重播了兩次」。

阿德爾先是在右外野攔下水手重砲羅里（Cal Raleigh）的全壘打，接著又追向奈勒（Josh Naylor）擊出的飛球，而且落點幾乎和前一次如出一轍，他再度起跳，也再次在球飛出全壘打牆前把球接進手套。

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談到那一刻，阿德爾說：「感覺像某種詭異的既視感，好像我把同一個守備重演了兩次；所以我當下心想，『到底發生什麼事了？』」

但更瘋狂的還在後頭，阿德爾當晚不是1次、不是2次，而是3度沒收水手全壘打，而且每一次都出現在關鍵時刻。

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這場比賽最終由天使以1比0拿下勝利，阿德爾也用近乎不可思議的守備成為全場焦點，就連一向以守備能力著稱的隊友楚奧特（Mike Trout）都看傻眼。

阿德爾透露，第2次美技完成後，楚奧特還特地看著他說：「Mike只是雙手抱胸看著我，然後說，『兄弟……現在到底又是怎麼回事？』」

真正的壓軸則出現在9局上；水手打者克勞佛（J.P. Crawford）將球轟向右外野邊線、接近界外竿附近，阿德爾一路狂追，在接近矮牆時起跳接球，整個人順勢翻進觀眾席，完成當晚第3次全壘打美技。

阿德爾回憶那次守備時表示：「我腦中唯一想的，就是趕快站起來，因為我想讓大家看到球還在我手上。」

隨後他起身高舉手套，這一幕也被現場球迷拍下，成為經典畫面；談到自己落入看台、被球迷包圍並拍肩致意的感受，阿德爾說：「真的太瘋狂了，兄弟，那是一次難以置信的經歷。」

主持節目的前費城人球星霍華德（Ryan Howard）直言，這3次接殺都令人難以置信，尤其又是在1分差比賽中更顯珍貴，但他最欣賞的還是阿德爾沒收克勞佛那一球。

霍華德直接對阿德爾說：「你對他下手，是3球裡最狠的一次，他的表情實在太經典了。」

至於為何能接連完成如此高難度美技，阿德爾則將部分原因歸功於阿納罕夜晚偏沉重的春季空氣；他表示，有些擊球剛出棒時看起來像是穩穩的全壘打，但飛到牆邊時卻可能突然失去力道，因此自己面對這類強勁飛球時，仍會一路退守到底，不願錯過任何一次沒收機會。

阿德爾說：「我不管那球打得有多紮實，我就是得退回去，因為你永遠不知道自己會不會有機會把它接下來。」

同場主持的前費城人名將羅林斯（Jimmy Rollins）也對這場經典演出給出極高評價，他說：「這種畫面，我們可能再也看不到了。」