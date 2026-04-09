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林安可中斷連9戰敲安　近藤健介關鍵兩分砲助軟銀完封西武

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）

記者胡冠辰／綜合報導

日職福岡軟銀鷹9日主場迎戰埼玉西武獅，臺灣重砲林安可今天以先發第6棒、右外野手先發出賽，3個打席兩個打數沒有安打，選到1次四壞球保送，終結連9戰敲安的好表現；軟銀在比賽後段靠近藤健介兩分砲打破僵局，最終就以2比0擊敗西武，拿下勝利。

首局雙方皆無功而返，2局上西武進攻，三壘手渡部聖彌在一出局後選到保送，下一棒林安可在錯失一顆偏甜速球後擊出雙殺，兩隊維持0比0。

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3、4兩局形成標準投手戰，雙方都沒能突破僵局。西武3局上先靠外崎修汰觸身球上壘，不過長谷川信哉吞下三振，外崎盜二壘失敗後，瀧澤夏央再擊出游擊飛球，攻勢無功而返；軟銀3局下則是2出局後由栗原陵矢敲出二壘打，但柳田悠岐隨後擊成左外野飛球出局。

進入4局後，雙方打線依舊遭到壓制，西武方面3上3下；軟銀下半局山川穗高三振、今宮健太右外野飛球出局，雖然牧原大成靠觸身球上壘，但海野隆司吞下三振，前4局打完兩隊仍維持0比0僵局。

5局上林安可第二打席，面對軟銀先發大津亮介第3球擊出外野飛球遭接殺；6局上西武打線同樣冷冰冰，外崎修汰、長谷川信哉都敲滾地出局，下一棒瀧澤夏央被三振，軟銀先發大津亮介僅用76球就讓西武變相18上18下，其中送出4次三振。

7局下軟銀前2名打者海野隆司、川瀨晃接連出局後，柳町達選到四壞球保送上壘，接著近藤健介一棒掃出右外野2分砲，幫助軟銀突破僵局，把比分拉開到2比0，在比賽後段搶下領先優勢。

8局上林安可第3打席對決軟銀後援松本裕樹，兩出局後選到四壞球保送，連續十場比賽上壘，隨後靠投手暴投進佔三壘，下一棒外崎修汰同樣保送，可惜代打卡納里奧（Alexander Canario）遭到三振，攻勢瓦解。

9局上西武獅最後反攻面對軟銀終結者杉山一樹，滝澤夏央、桑原將志、岸潤一郎都遭解決，西武在全場只有1支安打、火力不足的情況下，以0比2敗給軟銀吞下敗仗。

關鍵字： 林安可日本職棒西武獅

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