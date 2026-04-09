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中職二軍／鍾亦恩初登板好投！劉子杰關鍵三壘打　樂天6比5險勝統一

▲▼2026樂天桃猿開訓，鍾亦恩。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿鍾亦恩。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒二軍例行賽今（9日）日於臺南亞太副球場點燃戰火，統一獅二軍迎戰來訪的樂天桃猿二軍；雙方本場比賽一路緊咬，樂天桃猿在9局下半驚險化解危機，終場就以6比5一分之差險勝統一。

初登板鍾亦恩對決周彥農　前3局戰況膠著

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本場比賽樂天桃猿派出初登板的鍾亦恩掛帥先發，統一獅則由周彥農主投；兩位先發投手在前3局皆力保不失，雖然局間都有被敲出安打或投出保送，但都能屢屢化解得點圈危機，讓兩隊在前3局維持0比0平手僵局。

第4局雙方砲火互攻　5局上樂天搶下關鍵大局

沉寂了3局後，4局上樂天桃猿率先突破統一獅第二任投手姚杰宏，劉子杰、邱勝宥接連敲安後，劉曜維敲出適時安打首開紀錄，隨後鍾玉成再補上一支二壘安打，幫助樂天取得2比0領先。

但統一獅不甘示弱，4局下立刻還以顏色，面對樂天接替上陣的投手劉家翔，陳重廷、全紹凱先後敲出帶有打點的安打，瞬間將比分扳成2比2平手。

5局上成為本場比賽勝負分水嶺；樂天桃猿靠著連續3次保送攻佔滿壘，統一獅緊急換上江承峰救火，但先是遭到曾冠傑擊出高飛犧牲打超前比分，接著又被劉子杰掃出清壘的二壘安打，樂天單局進帳3分，取得5比2領先。

獅子軍一路苦追　9局下滿壘反撲功虧一簣

處於落後的統一獅展現極佳韌性，6局下靠著陳重廷的安打追回1分；8局下再利用對手失誤與代打陳維祥的高飛犧牲打，將比分追至4比6。

9局下半迎來全場最高潮，樂天桃猿換上王宇翔關門；統一獅在1出局後，張皓崴、張聖豪、戴伯丞連續擊出3支安打攻佔滿壘；雖然王翾祐遭到三振，但何恆佑冷靜選到四壞球保送，兵不血刃擠回1分，將比分逼近至5比6。

可惜最終林靖凱擊出滾地球出局，統一獅反攻氣焰在此劃下句點，以1分之差飲恨吞敗。

關鍵字： 樂天桃猿、統一獅、中華職棒

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