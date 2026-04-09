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中職二軍／郭阜林雙響砲！兄弟投手群崩盤　台鋼10比2血洗勝

▲▼中職郭阜林。（圖／記者李毓康攝）

▲中職郭阜林。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒二軍例行賽今（9日）於中信園區點燃戰火，由中信兄弟二軍迎戰台鋼雄鷹二軍；台鋼打線本場比賽砲聲隆隆，郭阜林上演單場雙響砲包辦4分打點，加上中信兄弟投手群全場大崩盤，終場台鋼雄鷹就以10比2血洗中信兄弟，輕鬆收下勝利。

台鋼開局發威　郭阜林雙響砲重擊黃衫軍

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台鋼雄鷹首局就展現強烈企圖心，開路先鋒藍寅倫擊出三壘安打，隨後靠著湯家豪的滾地球先馳得點；2局上台鋼攻勢再起，張豈豪、黃劼希接連安打，陳致嘉、藍寅倫也補上火力，單局再添2分，取得3比0領先。

中信兄弟雖在2局下靠著劉貴元、黃鈞麟的打點將比分追至2比3，但這也是兄弟本場比賽僅有的得分。

比賽進入中後段，完全成為台鋼郭阜林的個人秀；他在5局上率先轟出陽春全壘打，幫助球隊擴大領先。

7局上，在隊友攻佔一、三壘的情況下，郭阜林面對兄弟第三任投手馬奎爾，大棒一揮再轟出3分砲，徹底擊沉中信兄弟反撲氣焰。

兄弟投手群慘遭血洗　單場狂失10分

本場比賽中信兄弟投手狀況十分慘烈，先發投手陶樂主投2局就用了52球，慘遭台鋼打線敲出7支安打，丟掉3分退場；接替上陣的游竣宥雖然吃了4.1局，但也挨了4支安打（含一轟），失掉3分。

後續上陣的牛棚也未能止血，馬奎爾中繼0.2局就挨了郭阜林的3分砲；第四任投手王凱程同樣只投0.2局，就遭台鋼打線密集敲出4支安打，狂失3分。

櫻井周斗領銜　台鋼投手群穩穩守成

相較於兄弟投手的掙扎，台鋼先發投手櫻井周斗表現相對回穩，僅在第2局遭遇亂流失掉2分，隨後順利壓制黃衫軍打線；6局開始，台鋼牛棚陳正毅、賴智垣、謝葆錡接力登板，皆力保不失，讓兄弟打線在後7局全面熄火。

8局上，台鋼雄鷹靠著林威漢的三壘安打、胡冠俞的高飛犧牲打以及宋柏翰的二壘安打再灌3分，將比分拉開至10比2；終場台鋼就以8分差大勝中信兄弟。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、台鋼雄鷹、棒球

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