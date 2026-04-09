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贏了！陳念琴逆轉扳倒朝鮮女將　奪下生涯亞錦賽第二金

▲▼陳念琴。（圖／中華拳擊協會提供）

▲陳念琴。（圖／中華拳擊協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣拳擊女將陳念琴9日在在蒙古烏蘭巴托的拳擊亞錦賽女子65公斤級冠軍戰登場，面對朝鮮女將黃孝順，克服第1回合大幅落後，在第二、三回合上演驚天逆轉秀，最終以4比1擊敗對手，奪下生涯第2面亞錦賽金牌。

這次在拳擊亞錦賽中華隊派出11名選手，女子51公斤級郭怡萱、女子54公斤級黃筱雯、60公斤級林郁婷和女子65公斤陳念琴都打進4強，保底銅牌。不過郭怡萱和林郁婷雖接連敗給朝鮮女將，無緣決賽進帳兩面銅牌，稍早先上陣的黃筱雯敗給印度選手收下銀牌擊敗

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而陳念琴這次名列65公斤頭號種子，首輪輪空，8強輕鬆擊敗泰國布雅帕（Porntip Buapa），四強則是碰上印度選手印度女將博羅（Ankushita Boro），首回合打完她就以3比2領先，不過第二回合打到一半卻出現跳電意外，最後由裁判直接判分勝出。

陳念琴在冠軍戰碰上朝鮮黃孝順，開賽黃孝順就火力全開搶攻，陳念琴雖然試圖反擊，但首回合結束卻讓對方以5比0領先，不過第二回合，陳念琴重整旗鼓找到突破點，多次運用有效攻擊，獲得5位裁判青睞。關鍵決勝第三回合，雙方激戰得不分軒輊，但最終結果出爐，陳念琴以4比1逆轉收下金牌，成功為台灣帶回一面金牌，也是她個人生涯亞錦賽第二金。

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