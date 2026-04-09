李政厚4打數無安打持續陷低潮　打擊率下滑至1成43

▲李政厚無安打，打擊率下滑至.143。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人韓籍外野手李政厚持續尋求打擊手感，9日在主場迎戰費城人之戰，他以先發第五棒、右外野手身分出賽，不過全場4打數無安打，賽後打擊率下滑至1成43，近況仍未見明顯回溫。

李政厚前一戰才在本季首度未列先發，8日以代打身分上陣，雖然沒有敲出安打，仍貢獻1分打點；此役重新回到先發打線，卻未能把握機會突破低潮。

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比賽前兩局雙方形成投手戰，2局下0比0平手時，李政厚首度上場打擊，面對費城人先發諾拉（Aaron Nola）時擊成二壘方向滾地球出局。

4局下巨人攻佔三壘、兩出局，李政厚再度站上打擊區，面對諾拉的四縫線速球揮棒，擊成中外野飛球遭接殺，未能替球隊建功。

6局下巨人取得3分領先後，李政厚在兩出局、無人壘情況下擊出內野滾地球出局；8局下球隊將比分擴大為5比0後，他又遭到三振，全場4打數無安打，打擊率也從1成58降至1成43。

事實上，李政厚在季前熱身賽狀態相當火燙，8場比賽繳出4成55打擊率，另有1轟、4分打點，展現不錯調整成果，也讓外界對他新球季表現抱持高度期待。

不過進入例行賽後，李政厚打擊手感起伏明顯，開季前兩戰都未敲安，直到面對洋基第3戰才擊出本季首安；隨後他又一度熄火，雖曾在作客教士系列賽單場敲出3支安打，短暫展現回穩跡象，但整體而言仍在與低潮奮戰。