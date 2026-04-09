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戚又仁不敵印度好手出局　周天成對手退賽兵不血刃晉8強

▲戚又仁。（圖／羽協提供）

▲戚又仁。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲羽球錦標賽持續在中國寧波燃戰火，男單賽事中華隊9日在16強賽由世界排名第20的戚又仁打頭陣，面對世界排名第25的印度好手謝提（Ayush Shetty），苦戰41分鐘後以16比21、12比21落敗，遺憾在16強止步，不過另一場男單傳出捷報，台灣羽球一哥周天成原要交手中國好手陸光祖，但對手稍早突然宣布退賽，讓小天能兵不血刃直接前進8強。

面對首次交手的謝提，戚又仁歷經開局落後，一度拉出7比1攻勢逆轉超前，之後雖然被謝提縮小分差，但仍以11比9領先進入技術暫停，沒想到暫停過後，場上卻風雲變色，戚又仁先遭3度追平，他雖然辛苦取得14比13討回領先，但接下來謝提卻回敬8比2的猛攻，以21比16先持得點。

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次局回來，謝提開賽又取得4比0領先，戚又仁重整旗鼓回敬6比0攻勢逆轉，然而謝提卻不想讓戚又仁專美於前，很快又拉出6比0猛攻甩開對手，接下來戚又仁雖然努力想把比分追近，無奈謝提攻勢還是相當凌厲，最終以12比21再丟一局，直落二止步16強。

而世排第6的周天成16強的對手是18名的中國好手陸光祖，兩人過去交手過10次，小天以8勝居上風，近期更處與對戰3連勝，沒想到賽前陸光祖卻突然宣布退賽，讓小天得以兵不血刃挺進8強，接下來他的對手將是新加坡名將駱建佑、日本好手渡邊航貴之間的勝方。

▲▼周天成。（圖／羽球協會提供）

▲周天成。（圖／羽球協會提供）

關鍵字： 亞錦賽羽球戚又仁周天成

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