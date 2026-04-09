可惜了！黃筱雯激戰三回合不敵印度猛將　亞錦賽收下銀牌

▲台灣拳擊好手黃筱雯。（圖／翻攝自黃筱雯臉書）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣拳擊好手黃筱雯今在在2026亞洲拳擊錦標賽女子54公斤級冠軍賽登場，面對印度好手普里蒂（Preeti Preeti），經歷三回合激戰，黃筱雯最終以0比5不敵印度強敵，亞錦賽收下銀牌。

28歲的黃筱雯目前正處於職業生涯巔峰，她曾獲東京奧運女子51kg級銅牌，並在去年世錦賽發揮出色，成為台灣史上首位在世錦賽三度摘金的傳奇拳手，在世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）最新出爐的排名中，黃筱雯更登上了女子54公斤級第1寶座，照片甚至被放在WB官方臉書粉絲團首頁。

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這次亞錦賽黃筱雯名列頭號種子首輪輪空，8強扳倒去年5月曾在泰國公開賽擊敗過她的泰國女將奈妮加（Natnicha Chongprongklang），快意復仇也闖進四強、保底銅牌，準決賽碰上中國好手趙宣，黃筱雯也以4比1勝出，快意挺進9日的冠軍戰。

而黃筱雯這次冠軍賽的對手是擊敗韓國林愛智的印度猛將普里蒂，普里蒂開賽就積極搶攻，第一回合就獲得三位裁判青睞，取得3比2領先，第二回合，黃筱雯試圖反擊，但普里蒂進攻勇猛依舊，這次直接獲得5位裁判10分，將領先擴大到5比0，關鍵第三回合，黃筱雯展現韌性試圖反攻，幾次攻擊也受到希臘籍裁判青睞，無奈其他4位裁判還是認定普里蒂表現得更加積極，最終黃筱雯以0比5落敗，亞錦賽收下銀牌。