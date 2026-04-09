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雙職籃時期首見！「兄弟檔」同時在台效力　勇士宣布簽下霍力飛

▲勇士宣布簽下洋將霍力飛。（圖／勇士提供）

▲勇士宣布簽下洋將霍力飛。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣雙職籃時期首見，「兄弟檔」同時來台效力打球！台北富邦勇士9日宣布，簽下洋將霍力飛（Michael Holyfield），他的親弟弟提傑（TJ Holyfield），目前也正在TPBL職籃新竹御嵿攻城獅效力，親兄弟兩人都在台灣職籃賽場奮戰，可說是相當罕見狀態。

勇士今天正式宣布，與洋將霍力飛(Michael Holyfield)完成簽約。霍力飛已抵達台灣並投入球隊訓練，球團期待他的加盟能強化禁區戰力，為球隊注入更多防守能量與內線貢獻。

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現年33歲的霍力飛來自美國，身高211公分、體重118公斤，主打中鋒位置。自2016年展開職業生涯以來，足跡遍及NBA G-League，以及紐西蘭、韓國、黎巴嫩、以色列等聯賽，並曾效力桃園璞園與新竹攻城獅，對台灣籃壇並不陌生。

上賽季，霍力飛效力於中國NBL山東蜜獾，出賽28場，場均繳出13.8分、12.2籃板與1.1阻攻，展現穩定的禁區影響力。

勇士領隊兼總教練許晉哲表示，「霍力飛擁有厚實體格與強勁下盤力量，在禁區卡位與防守對抗上具備高度及能力，能有效限制對手低位進攻並鞏固籃板；進攻端以籃下終結與二次進攻為主，並具備優異掩護能力，能為隊友創造出手空間，期待成為球隊禁區的重要支柱。」

關鍵字： PLG勇士霍力飛台籃

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