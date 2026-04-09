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週日清晨盃合體王齊麟　李洋部長怕被奧運雙金搭檔嫌太差

▲▼ 巴黎奧運戴資穎,麟洋配返國-李洋,王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李洋、王齊麟周日清晨盃將再合體。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

邁入第54屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，近日在台北體育館正式點燃戰火，這項由全民羽球發展協會長期推廣、全台歷史最悠久且規模最大的業餘羽球盛事，本屆參賽人數突破紀錄，來自全球26個國家、共計5884位選手參賽，賽事總場次高達4300場，而這次運動部長李洋週日再度和昔日奧運雙金搭檔王齊麟合體，成為此屆最大亮點，不過李洋今受訪時卻笑說自己7個月來只打了4次球，很擔心當天會被昔日搭檔嫌打太差。

清晨盃舉辦至今已進入第54個年頭，本屆賽事不僅在參賽人數與國家數創下新高，技術層面也迎來革新。為了響應環保與技術趨勢，本屆清晨盃首度全面採用「人造球」，這也是台灣國內賽事首度在正式比賽中採用人造球，成為本屆賽事的一大技術亮點。

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本屆賽事最受矚目的焦點，莫過於曾蟬聯東京、巴黎奧運男雙金牌的「麟洋配」再度合體。運動部長李洋宣布將在週日出席力挺清晨盃，屆時將與老搭檔王齊麟再度攜手走上球場。

這也是李洋在2024年退役、並於去年9月9日正式就任運動部長滿7個月後，罕見與昔日搭檔同場競技。自上任後公務繁忙，李洋坦言自己這7個月來大概只打了4次羽球。面對週日的賽事，李洋笑著表示：「其實滿擔心，當天齊麟不知道會不會嫌我太差。」

關鍵字： 清晨盃李洋王齊麟麟洋配羽球

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