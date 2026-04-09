布局2032布里斯本！帕總與大洋洲簽署MOU、引進AI運科助友邦建NPC

▲中華帕拉林匹克總會於在運動部體育大樓盛大舉行「中華臺北暨大洋洲合作計畫—邁向布里斯本2032的運動共融之路」合作備忘錄（MOU）簽署儀式。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

為深化國際身障運動合作並布局全球體育外交，中華帕拉林匹克總會於今日上午11點在運動部體育大樓盛大舉行「中華臺北暨大洋洲合作計畫—邁向布里斯本2032的運動共融之路」合作備忘錄（MOU）簽署儀式。本次計畫為中華帕總首次啟動的中長期國際合作案，旨在建立跨區域合作平台，提升台灣與大洋洲地區在國際體壇的連結度。

本次儀式由中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠與大洋洲帕拉林匹克委員會（OPC）主席柏德（Paul Bird）代表簽署。現場重量級貴賓雲集，包含外交部亞太司副司長劉昆豪、非政府組織國際事務會（NGO）副執行長康嘉棋、運動部國際事務司司長許秀玲、中華奧會副主席陳士魁、體育總會會長葉政彥，以及來自帛琉、馬紹爾群島與吐瓦魯三個邦交國的大使及奧會代表共同見證，展現我國跨區域合作的高度共識。

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▲這次MOU由中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠與大洋洲帕拉林匹克委員會（OPC）主席柏德（Paul Bird）在運動部國際事務司司長許秀玲見證下，代表簽署。（圖／記者蔡厚瑄攝）

運動部國際事務司司長許秀玲致詞時先代表運動部李洋部長竭誠歡迎嘉賓光臨，「李部長因在立法院備詢無法出席，但他強調這份MOU是台灣推動『運動平權』以及『國際連結』的重要里程碑。賴清德總統去年推動成立運動部，特別設立『適應運動司』，就是為了讓身心障礙運動推動更有體系。這項計畫不僅連結了友邦，更是運動外交與運動共榮化的具體實踐。我們期待這項合作能為邁向2032布里斯本奠定堅實基石。」

中華民國體育運動總會會長葉政彥在致詞時說道：「我們都知道，帕運運動長期以來展現了人類堅毅不拔、無限可能的核心價值。它提醒我們，在一個進步的社會，應該讓每一位國民都能平等地參與、共享榮耀。期待這一次MOU簽署後，能建立長期而穩定的夥伴關係，培育出更多優秀人才，讓『運動無國界、共榮無極限』的理念在世界發光發熱。」

中華奧林匹克委員會副主席陳士魁則指出，「運動不僅僅是競賽，它更是每個人應有的基本人權，對於帕拉運動來說更是如此。多年來，中華奧會與中華帕總一直並肩合作，我們也會持續下去。我本身也擔任射擊協會理事長，剛才和帛琉主席聊到兩國在射擊運動上的合作，歡迎隨時來到我們的靶場進行訓練，我們樂意分享經驗。今天MOU的簽署代表著我們對於希望與夢想的共享，這不僅是為了帕拉運動發展，更是為了我們兩國之間更深厚的情誼。」

而這次計畫核心在於促進身障運動平權，並特別引進「國家運動科學中心」作為技術支援關鍵支柱，具體包含三大合作面向：

提升競技水平： 引進紐澳優勢項目培訓體系，針對運動員、教練及分級師舉辦雙邊交流，優先學習桌球、田徑、游泳等運動種類之備戰計畫，精進我國教練執教思維。

AI科技輔助選材： 聯合國家運科中心，導入AI科技讓基層教練能快速了解身障運動選材標準，降低投入門檻並有效增加運動人口。

實踐「Taiwan Can Help」： 輔助帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等邦交國成立「國家帕拉林匹克委員會」（NPC），協助其取得國際帕拉林匹克委員會（IPC）正式會籍，展現台灣在區域體育發展中的領導地位。

▲中華帕拉林匹克總會於在運動部體育大樓盛大舉行「中華臺北暨大洋洲合作計畫—邁向布里斯本2032的運動共融之路」合作備忘錄（MOU）簽署儀式。（圖／記者蔡厚瑄攝）

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠表示，「這是一個非常高層級的體育外交的一個活動。我們邀請了帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島的他們奧會的負責人，因為他們還沒有帕拉運動）的這個組織，所以邀請他們奧運的這些領導者一同參與，透過這樣的相互合作，他們的帕拉運動組織更健全，而我們在大洋洲裡面也能有更多的朋友。」

對於這次合作，帛琉共和國駐臺大使歐儒侃（H.E. Ambassador David Adams Orrukem）指出，「帛琉與台灣在體育方面的合作一直非常緊密，今天這項計畫為我們的夥伴關係開啟了新篇章。2032年奧運將在布里斯本舉行，這對大洋洲國家來說是巨大的機會。透過這份MOU，我們可以與台灣共享訓練資源和設施。穆會長非常熱情且充滿願景，我們深受激勵，期待未來帛琉的運動員能來到台灣進行訓練。」

馬紹爾群島共和國駐臺大使卡蒂爾（H.E. Ambassador Anjanette Kattil），則強調這項合作不僅僅是關於體育競爭，更是關於『不遺漏任何人』的精神，「對我們大洋洲國家而言，體育是連結彼此、跨越海洋的語言。台灣在適應運動方面的成熟經驗是我們學習的榜樣，我們非常期待這項專注於運動平權的計畫能在馬紹爾群島落地生根，培育出更多堅韌的運動員。」

至於吐瓦魯國駐臺大使法莉莉（H.E. Ambassador Lily Tangisia Faavae）也大讚這是一個具有啟發性的時刻，「我們一直致力於推廣包容性，而體育正是實現這一目標的最佳媒介。對吐瓦魯來說，目前身障運動的組織化還處於起步階段，因此與台灣的這份合作協議至關重要。這將協助我們建立體系、培訓教練，讓我們的身障運動員有機會在國際舞台上展現才華，非常感謝台灣的領導力。」