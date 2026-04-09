洋基被前隊友塞維里諾修理！　布恩無奈：我們沒能敲出關鍵一擊

▲Luis Severino。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基9日在主場續戰運動家，原本開局就從前隊友塞維里諾（Luis Severino）手中先搶2分，看似有機會掌握比賽節奏，不過之後打線一路遭到封鎖，終場以2比3遭到逆轉，吞下一場悶敗。

洋基首局面對塞維里諾就展開攻勢，靠著貝林傑（Cody Bellinger）的安打先馳得點，儘管塞維里諾隨後連續三振萊斯（Ben Rice）與史坦頓（Giancarlo Stanton），但接著控球再度出現不穩，先保送奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）形成滿壘，又投出四壞球保送給艾斯卡拉（J.C. Escarra），擠回洋基本場第2分。

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沒想到這2分竟成了洋基全場僅有的得分；首局過後，洋基打線徹底熄火，面對包括塞維里諾在內的5名運動家投手，只再敲出1支安打，卻吞下12次三振，全場得點圈7打數僅1安，進攻表現明顯失色。

塞維里諾主投5局，雖然首局就丟掉2分，但之後迅速找回節奏，沒有再讓洋基越雷池一步；談到首局失分後的調整，塞維里諾表示，「就是相信自己的球路，第一局我感覺自己太想投得完美，也太不想被打到，之後我重新整理好自己，就是專注去攻擊他們的打者。」

雙方一路僵持到第9局，洋基終結者貝德納（David Bednar）登板後很快出現危機，先後被庫茲（Nick Kurtz）與朗格利爾斯（Shea Langeliers）敲出安打，雖然他接著三振索德史卓姆（Tyler Soderstrom），但還是被魯克爾（Brent Rooker）擊出高飛犧牲打，讓運動家攻下超前分。

賽後貝德納坦言，「我有辦法先取得好球數領先，但我沒辦法把打者解決掉，尤其是在這種膠著的比賽裡，這種情況不能發生。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後談到這場失利時說，「我們攻下2分，也試著讓Sevy投得更辛苦，但我們就是沒辦法突破，接著他們就把我們壓制住了；這就是那種我們做得不夠多的夜晚，尤其是比賽後半段，在進攻方面更是如此。」

布恩也稱讚塞維里諾的臨場調整能力，「Sevy的球威非常好，而且他完全沒有退縮，有時候碰到那種局面，有些投手可能就會稍微崩掉，但這場要把功勞給他，他穩住了，也完全沒有退讓；雖然投出幾次保送，但他最後還是設法化解危機，而我們始終沒辦法敲出那支關鍵安打來終結比賽。」