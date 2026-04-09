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台灣田徑公開賽遇經費問題取消　李洋：輔導申請基金預算盼續辦

▲▼運動部長李洋立院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲運動部長李洋立院備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

原定於6月6、7日在板橋體育場舉辦的「2026台灣國際田徑公開賽」，昨傳出因經費問題決定停辦。運動部部長李洋今出席立法院教育及文化委員會時對此回應，表示運動部將積極輔導中華民國田徑協會申請「基金預算」，強調首要目標是保障選手權益，希望比賽仍能順利辦成。

台灣國際田徑公開賽為世界田徑總會洲際巡迴賽的重要一環，在田協多年經營下，近年成功邀請波蘭鏈球女王沃達奇克、加拿大飛毛腿迪葛雷斯及韓國跳高好手禹相赫等頂尖名將來台，提供國內選手與世界級強者交流的舞台。

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今年賽事原本傳出喜訊，有望從「銅標籤」升格為「銀標籤」等級，但田協秘書長王景成昨日證實，由於整體經費無法到位，加上立法院總預算尚未通過，在評估籌備進度與財務壓力後，只能忍痛決定取消賽事，並啟動全額退費作業。

運動部部長李洋今日受訪時坦言，自己也是昨日才知道田協的決定。針對經費缺口，李洋指出運動部已有相關預備機制：「我們會積極輔導他們使用基金預算的部分。因為去年跟今年我們都有編列基金預算在國際賽事這一塊，避免像現在這樣的問題發生。」

李洋進一步說明，運動部成立後便積極輔導各協會透過計畫申請公務預算，但考慮到總預算案在立法院的進度，運動部在編列時便同時準備了「公務預算」與「基金預算」雙軌方案，目的就是為了保障原定在台灣舉辦的國際賽事能順利進行。

談及停辦對選手造成的衝擊，李洋強調：「我當然還是希望田協可以讓比賽辦成，這個比賽也是我們台灣有積分的國際賽事，希望不要影響到選手。」

李洋表示，今日將持續輔導田協，並協助其申請基金預算，盡力讓這項具備積分認證的田徑盛事重回賽程。他重申，政府的立場是希望能保障每一位選手的權益，確保台灣的國際運動舞台不因預算程序問題而中斷。

關鍵字： 田徑田徑協會運動部李洋台灣田徑邀請賽

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