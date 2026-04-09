林維恩3.2局74球僅失1分！遇亂流不慌　神級防守化解危機

▲林維恩。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

效力於美國職棒奧克蘭運動家2A的臺灣強投林維恩，今（9日）迎來本季第2度先發登板；他交手遊騎兵2A主投3.2局就耗費74球，送出2次三振3次保送僅失1分，賽後防禦率為2.57。

此役林維恩開賽表現平穩，首局雖被打出1支安打但力保不失；2局下雖然投出1次保送，不過隨即靠著隊友的雙殺守備幫忙，形成變相的三上三下。

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比賽來到3局下，林維恩遭遇亂流，連續投出2次保送，加上一次暴投，瞬間陷入無人出局、二三壘有人的極大危機。

不過林維恩立刻回穩，展現出色的危機處理能力，先是連續解決兩名打者凍結壘上跑者；接著面對一顆直朝投手丘而來的強襲球，林維恩展現「神反應」，順勢將手套向後一撈，以背後接球的神技將球死死攔下，並穩穩傳向一壘完成刺殺，上演不可思議的防守秀，全身而退。

4局下，林維恩再度遭遇挑戰，遭到對手擊出2支二壘安打失掉1分，在2出局、一三壘有人的局面下退場休息；所幸接替登板的牛棚投手成功「拆彈」化解危機，沒有讓傷害進一步擴大。

總計林維恩今日先發主投3.2局，共用了74球，其中有47顆為好球，被敲出3支安打，僅失掉1分自責分；另外投出2次三振與3次保送，賽後防禦率來到優異的2.57，球隊最終5比4險勝，林維恩無關勝敗。