運動雲

>

林維恩3.2局74球僅失1分！遇亂流不慌　神級防守化解危機

▲中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

效力於美國職棒奧克蘭運動家2A的臺灣強投林維恩，今（9日）迎來本季第2度先發登板；他交手遊騎兵2A主投3.2局就耗費74球，送出2次三振3次保送僅失1分，賽後防禦率為2.57。

此役林維恩開賽表現平穩，首局雖被打出1支安打但力保不失；2局下雖然投出1次保送，不過隨即靠著隊友的雙殺守備幫忙，形成變相的三上三下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽來到3局下，林維恩遭遇亂流，連續投出2次保送，加上一次暴投，瞬間陷入無人出局、二三壘有人的極大危機。

不過林維恩立刻回穩，展現出色的危機處理能力，先是連續解決兩名打者凍結壘上跑者；接著面對一顆直朝投手丘而來的強襲球，林維恩展現「神反應」，順勢將手套向後一撈，以背後接球的神技將球死死攔下，並穩穩傳向一壘完成刺殺，上演不可思議的防守秀，全身而退。

4局下，林維恩再度遭遇挑戰，遭到對手擊出2支二壘安打失掉1分，在2出局、一三壘有人的局面下退場休息；所幸接替登板的牛棚投手成功「拆彈」化解危機，沒有讓傷害進一步擴大。

總計林維恩今日先發主投3.2局，共用了74球，其中有47顆為好球，被敲出3支安打，僅失掉1分自責分；另外投出2次三振與3次保送，賽後防禦率來到優異的2.57，球隊最終5比4險勝，林維恩無關勝敗。

關鍵字： 林維恩、運動家、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威連2天出賽今拆彈成功　1.1局完美救援但太空人遭洛磯橫掃

鄧愷威連2天出賽今拆彈成功　1.1局完美救援但太空人遭洛磯橫掃

徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

大谷翔平優質先發無關勝敗　道奇牛棚失守3比4遭藍鳥逆轉

大谷翔平優質先發無關勝敗　道奇牛棚失守3比4遭藍鳥逆轉

鄭世忠證實請辭運動部次長！稱階段性任務已完成、將回歸國體

鄭世忠證實請辭運動部次長！稱階段性任務已完成、將回歸國體

大谷翔平追平鈴木一朗超神紀錄　但道奇遭藍鳥逆轉止5連勝

大谷翔平追平鈴木一朗超神紀錄　但道奇遭藍鳥逆轉止5連勝

對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人很內向沒有太多交流

對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人很內向沒有太多交流

女力爆發！Sabrina秀神射風采　揮汗訓練展高度自律性

女力爆發！Sabrina秀神射風采　揮汗訓練展高度自律性

高國豪轟26分6助攻　攻城獅轟本季新高117分奪3連勝

高國豪轟26分6助攻　攻城獅轟本季新高117分奪3連勝

見女籃天后「Sabrina」　HBL最強助攻后鄭敬璇被巨星氣場震撼

見女籃天后「Sabrina」　HBL最強助攻后鄭敬璇被巨星氣場震撼

華麗登場成話題卻喊卡！後藤光尊認「沒招了」：新庄剛志不能比

華麗登場成話題卻喊卡！後藤光尊認「沒招了」：新庄剛志不能比

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

熱門新聞

鄧愷威連2天出賽今拆彈成功　1.1局完美救援但太空人遭洛磯橫掃

徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

大谷翔平優質先發無關勝敗　道奇牛棚失守3比4遭藍鳥逆轉

鄭世忠證實請辭運動部次長！稱階段性任務已完成、將回歸國體

大谷翔平追平鈴木一朗超神紀錄　但道奇遭藍鳥逆轉止5連勝

對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人很內向沒有太多交流

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威連2天出賽拆彈成功

2徐若熙挨轟失唯一1分　小久保回應了

3大谷翔平6局失1分優質先發無關勝敗

4鄭世忠證實請辭次長　將回歸國體

5大谷翔平追平鈴木一朗紀錄

最新新聞

1林維恩3.2局74球僅失1分

2前金塊冠軍名帥　接NCAA北卡兵符

3巨人5比0完封費城人奪系列賽勝

4鄭世忠證實請辭次長　將回歸國體

5道奇全隊「MR」帽藏暖意

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

女球迷控遭性別羞辱！　蔡其昌已緊急聯繫球團：追查男子身分

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

【挑戰8.88秒能免單】家庭聚餐吃2萬+...弟弟按下瞬間全場傻眼

【國道逆向狂飆】22歲騎士爬貨車！ 爆拉扯司機傻眼

李多慧拒絕「韓國球團挖角」　 曝原因：我真的喜歡在台灣工作

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【真皮塗色本】孩子幫爸爸刺青上色...在大大的腿上畫呀畫呀畫XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366