德弗斯3分砲、4打點發威　巨人5比0完封費城人奪系列賽勝

▲Rafael Devers。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人9日在Oracle Park續戰費城人，靠著德弗斯（Rafael Devers）6局下轟出打破僵局的3分砲，8局下再補上1支帶有打點的中間方向安打，終場以5比0完封對手，不僅收下本季首次主場2連勝，也順利帶走系列賽勝利。

巨人本季前10場主場比賽僅敲出2支全壘打，而這2轟全都出自德弗斯之手；此役他一人包辦4分打點，成為球隊贏球頭號功臣。

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巨人在這場比賽贏球後，戰績來到5勝8敗，也在啟程展開11天、9場的客場之旅前，先以一場關鍵系列賽勝利提振士氣。

Rafael Devers demolishes one to center to put the Giants up 3-0! pic.twitter.com/Gh0lV40ODR — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 8, 2026

雙方前半段形成投手戰，巨人先發右投馬利（Tyler Mahle）與費城人王牌右投諾拉（Aaron Nola）前5局都力保不失，比分一路維持0比0；直到6局下，巨人才終於突破封鎖。

阿達梅斯（Willy Adames）先敲出落在右外野淺區的安打，並靠積極跑壘衝上二壘，完成個人在這個系列賽第5支二壘安打，成為自波西（Buster Posey）2013年6月中旬以來，首位在3場比賽內累計5支二壘安打的巨人球員。

隨後阿拉耶茲（Luis Arraez）選到保送，巨人在1出局攻佔一、二壘，但查普曼（Matt Chapman）原本獲得四壞保送，經費城人提出ABS好球帶挑戰成功後，改判為三振，讓巨人一度錯失大好得分機會。

不過德弗斯沒有讓機會白白流失，他鎖定諾拉首球速球，一棒掃向中外野，根據Statcast預估飛行距離達411英尺，轟出本季第2發全壘打，也幫助巨人取得3比0領先。

8局下巨人再靠對手守備失誤擴大差距，阿達梅斯先以安打上壘後，左投阿瓦拉多（José Alvarado）在處理阿拉耶茲的犧牲觸擊時發生暴傳，一壘手哈波（Bryce Harper）未能攔下，球又滾過補位的史托特（Bryson Stott）身旁，讓阿達梅斯一路從一壘奔回本壘得分；阿拉耶茲也藉此推進到二壘，之後再靠德弗斯的適時安打回到本壘，替巨人鎖定勝局。