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費爾柴德、鄭宗哲3A同場先發　雙雙靠保送上壘紅襪8比5勝出

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

效力守護者3A的臺灣混血強打費爾柴德（Stuart Fairchild），與波士頓紅襪3A的鄭宗哲，兩位此戰皆掛帥先發同場較勁，雖然手感稍冷未敲出安打，但雙雙展現選球眼靠保送上壘；終場紅襪3A以8比5力退守護者3A。

曾在經典賽披上中華隊戰袍的費爾柴德，當時憑藉4場出賽繳出打擊率2成50、2發全壘打、6分打點及3次盜壘的優異成績，成為打線要角，加上帥氣外型瞬間圈粉無數。

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此戰費爾柴德扛下守護者3A先發第4棒、鎮守中外野，前兩次打擊都發揮精準的選球眼，成功選到四壞保送。

儘管後續3次打擊機會未能建功，全場交出3打數無安打、2保送並跑回1分的成績單，但他在賽後的打擊率仍維持在0.389的超高水準，攻擊指數（OPS）更是傲人的1.189。

另一方面，擔綱紅襪3A先發第6棒、二壘手的鄭宗哲，在2局下的首打席擊出一壘方向滾地球出局；4局下則順利選到保送上壘。隨後在5局下擊出二壘滾地球出局，7局下最後一次打擊機會則是擊出左外野飛球遭到接殺。

總計鄭宗哲此役同樣是3打數繳白卷，單場選到1次保送，賽後打擊率微幅下滑至0.269；不過靠著團隊火力的穩定發揮，紅襪3A最終以8比5氣走守護者3A，拿下本場比賽的勝利。

關鍵字： 費爾柴德、守護者、鄭宗哲、紅襪

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