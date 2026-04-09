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父親驟逝隔天堅持出賽　道奇羅哈斯吐心聲：還無法完全接受

▲Miguel Rojas。（圖／達志影像／美聯社）

▲Miguel Rojas。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇內野手羅哈斯（Miguel Rojas）在父親驟逝後，仍選擇帶著悲痛站上球場；他在9日對藍鳥之戰以第9棒、游擊手身份先發，並在守備端多次展現美技，替道奇當下守住戰局，也力挺先發出戰的大谷翔平。

羅哈斯原本在前一戰也被排進先發名單，不過最終臨時缺陣，原因正是父親突然過世；隔天他仍隨隊參加全隊練習，在休息室內努力保持平靜，並照常準備比賽，賽前走上游擊防區時，他還在場地上寫下字句，把思念與哀痛留在那一刻。

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談到父親離世，羅哈斯難掩沉痛心情，「是在送往醫院的途中過世的，他終究沒能戰勝心臟方面的疾病；明明身體狀況也很好，卻來得如此突然，老實說，我現在還很難理解這一切，到現在也還沒能完全接受。」

由於道奇當時正在加拿大多倫多作客，當地又沒有直飛委內瑞拉的班機，羅哈斯最終決定放棄返鄉參加葬禮，選擇留在球隊、和隊友一起繼續奮戰；他也坦言，支撐自己做出這個決定的，是父親一路以來對他的支持與期待。

「他一直都從特等席看著我在這個特別的地方打球。」羅哈斯說，父親直到離世當天，都還在期待看他比賽，「昨天下午我們還通過話，他那時還很有精神；他還傳了自己躺在床上的照片給我，說他非常期待看我上場比賽。」

羅哈斯回憶，自己從小開始打棒球，家人始終是最堅強的後盾，陪著他累積經驗、跨越低潮，也一步步走到大聯盟舞台；如今來到職業生涯後期，他成為這支勁旅的重要守備支柱，更讓他深刻感受到這一路並不是自己一個人在追夢。

「父親也給了我很大的支持，家裡每一個人，只要是能幫助我的事，全都願意去做，能在大聯盟打球，不只是我一個人的夢想，也是全家人的夢想。」羅哈斯說。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

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