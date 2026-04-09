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海盜提前綁未來核心！游擊大物葛里芬簽9年1.4億　隊史最大約誕生

▲葛里芬（Konnor Griffin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛里芬（Konnor Griffin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

匹茲堡海盜今（9日）宣布，與19歲游擊大物葛里芬（Konnor Griffin）完成一紙9年延長合約，將合作關係一路延續至2034年；根據官網報導，總值為1.4億美元，改寫隊史最大合約紀錄。

這份合約不只是海盜對未來核心的豪賭，更是葛里芬與匹茲堡這座城市正式建立長期連結的重要象徵；葛里芬受訪時直言，自己一直希望能長久留在這裡打球。

葛里芬表示，「我在這裡看到的是一支會贏球的球隊，我們會靠著現有這批球員一起完成很多很棒的事，我想成為這一切的一部分，而且是未來9年都參與其中。」

「我想繼續投入打造一支能贏球、能打季後賽的球隊，這裡對我來說是很棒的地方，對我的家人來說也是；我真的感到無比驕傲。」

海盜總經理切林頓（Ben Cherington）透露，雙方早在冬天就開始討論延長合約，而球團高層對於提前綁住葛里芬也展現高度企圖心；海盜主席納丁（Bob Nutting）更坦言，這份合約對球隊與整座城市都別具意義。

納丁說，「這代表我們對球團未來方向、對這支球隊未來方向的長期承諾，能夠在當下產生影響，同時也確保未來，讓我特別興奮；對匹茲堡海盜來說，這顯然是一個不同尋常、而且相當重大的決定，所以我很興奮，我希望球迷會感到興奮，我希望這座城市也會感到興奮，我知道整個球團都非常興奮。」

海盜是在2024年選秀以第9順位挑中葛里芬，他也是當年第一位被選中的高中生；外界當時曾質疑，他的打擊能力進入職業層級後是否能順利轉換，但很快證明這些疑慮完全站不住腳。

2025年賽季，葛里芬一路從1A打到2A，在122場比賽中繳出打擊率3成33、上壘率4成15、長打率5成27的亮眼成績，另有23支二壘安打、21轟、94分打點、117得分與65次盜壘；僅用1年職棒資歷，他就成為公認的小聯盟年度最佳球員熱門人選，也迅速竄上各大新秀榜前段班。

面對19歲就迎來如此驚人的發展速度，葛里芬展現超齡自信；他說，「19歲就這麼快迎來這一切，真的很酷，但我一直都告訴我的家人還有球團，我已經為這一切做好準備了，我準備好了，我也準備好踏上球場，去幫助球隊贏球。」

不過，大聯盟初登場後，葛里芬也曾短暫遇上撞牆期；雖然他在生涯首戰於滿場沸騰的PNC Park敲出關鍵二壘安打，但接下來一度陷入12打數無安打低潮，期間只有1次把球打出內野。不過他很快在週二反彈，單場敲出2安，其中1球擊球初速高達113.2英里，重新展現頂尖衝刺速度與全面身手。

海盜總教練凱利（Don Kelly）也給出極高評價，「速度、力量、臂力……如果你要談五拍子工具，他全部都有；他還有很棒的個性，他很謙遜，他就是最棒的那一種球員。」

對葛里芬而言，這不只是高額合約，更是一份穩定與信任；他最後表示，「海盜很早就相信我，這兩年來，他們讓我在小聯盟一步一步成長，讓我成為現在這樣的球員，能成為這個組織的一部分，對我來說是一種祝福，很感謝自己能在這裡再待9年，這份穩定對我和我的家人來說非常重要，這是一個非常棒的機會。」

關鍵字： 匹茲堡海盜、棒球、MLB

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