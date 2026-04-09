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鄧愷威連2天出賽今拆彈成功　1.1局完美救援但太空人遭洛磯橫掃

▲▼鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

效力於休士頓太空人的臺灣強投鄧愷威，今（9日）在客場迎戰科羅拉多洛磯的比賽中登板後援，締造本季第一次「連2天出賽」，並在滿壘危機時上演精彩的拆彈大秀，繳出1.1局無失分的完美表現；然而太空人投手群大崩盤，最終以1比9慘遭血洗，無奈吞下4連敗。

比賽進行到6局下半，洛磯先是靠著高飛犧牲打再下一城，隨後在2出局時攻佔滿壘，太空人果斷換下羅阿（Christian Roa），推派鄧愷威上陣救火。

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面對極大壓力的鄧愷威毫無懼色，用一顆86.2英哩的犀利橫掃球，將洛磯打者多伊爾（Brenton Doyle）三振出局，霸氣化解失分危機。

跨局投球的鄧愷威在第7局繼續留在場上，手感火熱的他只花了13顆球，就讓對手3上3下。

總計此役他後援1.1局，共用18球（包含12顆好球），送出1次三振且無失分，最快球速更是飆到96.3英哩；賽後鄧愷威的防禦率下修至亮眼的2.35，每局被上壘率（WHIP）也維持在極佳的0.78。

儘管鄧愷威表現亮眼，太空人整體戰況卻相當慘烈；先發投手哈維爾（Cristian Javier）在第2局熱身時驚傳右肩緊繃，僅投1局失1分就提前退場。

臨危受命的布魯博（AJ Blubaugh）不僅未能止血，主投1局狂失5分，黯然吞下本季第2敗。

反觀洛磯隊火力全開，全場掃出10支安打，包含古德曼（Hunter Goodman）的一發陽春全壘打，朱利恩（Edouard Julien）也貢獻雙安與打點；洛磯先發投手羅倫森（Michael Lorenzen）則是主投5.2局僅失1分，順利收下本季首勝。

關鍵字： 鄧愷威、太空人、MLB

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