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大谷翔平追平鈴木一朗超神紀錄　但道奇遭藍鳥逆轉止5連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平9日對藍鳥，先發主投6局僅失1分非自責分，並在首局靠保送上壘，將跨季連續上壘場次推進到43場，追平鈴木一朗於2009年締造的日本出生球員最長紀錄；不過道奇牛棚未能守成，最終以3比4遭藍鳥逆轉，5連勝畫下句點。

回顧世界大賽第7戰，道奇最令人印象深刻的畫面，來自比賽最後的高潮時刻，包括羅哈斯（Miguel Rojas）轟出追平全壘打、山本由伸在中0日情況下登板關門、史密斯（Will Smith）揮出超前轟，以及貝茲（Mookie Betts）策動雙殺，幫助球隊完成連霸。

而那場比賽的開端，正是大谷翔平站上投手丘，這也是他大聯盟生涯僅第2次在休息3天後先發；不過他當時只投2.1局，就挨了畢切特（Bo Bichette）一發3分砲。

雖然那場比賽最終結果仍由道奇笑納，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，那次在多倫多的不理想內容，多少成為大谷此役再戰藍鳥時的額外動力。

羅伯斯表示，「他或許不會承認這一點，但你總是會想找一些東西，去點燃他心中的那把火；我不認為他會想改變那場比賽的結果，但他上一次在這裡登板，單就投球表現來說，確實不算令人難忘。」

大谷此役重返羅傑斯中心，雖然控球狀況不算穩定，仍有效扛起先發責任，用96球其中60顆好球撐完6局，只被敲4支安打、送出1次保送、2次三振，失掉1分非自責分；可惜道奇牛棚在他退場後失守，讓他的優質表現無緣換來勝投。

根據統計，大谷成為自前田健太2016年以來，道奇首位開季前2場先發都至少投滿6局、且沒有任何自責分的投手；若把範圍放大到國聯將自責分列為正式統計項目後，道奇隊史也只有「墨西哥旋風」瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）曾在開季連續3場以上達成這項紀錄，他在1985年一度連續4場做到。

大谷在系列賽最終戰前，原本同時握有兩項現役最長紀錄，分別是42場連續上壘，以及先發投手22.2局連續無失分；雖然無失分紀錄此戰中斷，但連續上壘仍持續延伸。

他在1局上首打席就選到四壞球保送，將跨季連續上壘場次推進到43場，追平鈴木一朗在2009年所創下的日本出生球員最長紀錄；這也是道奇自1900年以來的現代棒球時代中，並列隊史第6長的連續上壘紀錄。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

投球方面，大谷前2局都成功壓制藍鳥打線，不過3局下出現亂流，他先在1出局後保送瓦修（Daulton Varsho），之後對方靠捕逸上到二壘，再由桑契斯（Jesús Sánchez）敲出帶有打點的二壘安打，藍鳥攻下全場對大谷唯一1分，也讓大谷的連續無失分紀錄停在24.2局。

儘管藍鳥全場多次在大谷面前製造攻勢，但始終未能大量突破，讓他帶著3比1領先退場；不過7局下，道奇後援投手德雷爾（Jack Dreyer）失守，被藍鳥追回2分扳平戰局。

8局下，卡斯帕里斯（Ben Casparius）再掉1分，成為勝負分水嶺，道奇最終也以1分差吞敗。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平

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