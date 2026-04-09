大谷翔平優質先發無關勝敗　道奇牛棚失守3比4遭藍鳥逆轉

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今（9日）續戰多倫多藍鳥，挑戰連兩個系列賽橫掃，大谷翔平此役繳出6局僅失1分的優質內容，退場時仍握有勝投資格，可惜牛棚未能守成，道奇最終以3比4遭逆轉，5連勝也畫下句點；藍鳥則止住6連敗。

大谷此役用球穩健，主投6局被敲4安打，送出2次三振、失掉1分；唯一失分出現在3局下，當時他先保送瓦修（Daulton Varsho），之後又因捕逸讓對手推進到得點圈，2出局後遭桑切斯（Jesus Sanchez）擊出二壘安打，讓藍鳥先馳得點。

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不過道奇很快在4局上扳平戰局；史密斯（Will Smith）靠內野安打上壘，再藉由對方失誤站上二壘，隨後弗里曼（Freddie Freeman）適時敲安，助隊追成1比1平手。

Freddie for the tie! pic.twitter.com/HRyfgQr3RB — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 8, 2026

6局上道奇攻勢再起，史密斯選到保送後，弗里曼敲安串聯孟西（Max Muncy）也獲四壞球，形成無人出局滿壘。

藍鳥隨即更換投手，將先發西斯（Dylan Cease）換下，改由巴蘭德（Luis Berland）接手，但赫南德茲（Teoscar Hernandez）擊出高飛犧牲打，道奇取得2比1超前。

7局上道奇再添保險分；羅哈斯（Miguel Rojas）與塔克（Kyle Tucker）接連選到保送，史密斯再補上安打，帶回全隊第3分，將比數拉開為3比1。

然而道奇牛棚未能守住領先，7局下接替大谷登板的投手遭藍鳥攻占一、二壘，隨後被史普林格（George Springer）與瓦修連續敲安，藍鳥一口氣追成3比3平手。

8局下道奇再度出現危機，一、三壘有人時，希梅尼斯（Andres Gimenez）發動盜壘，史密斯傳球失誤，讓三壘跑者趁機回本壘，藍鳥也以4比3反超。

9局上道奇面對終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）雖一度製造機會，仍無法敲出關鍵一擊，最終吞下敗仗。