高國豪轟26分6助攻　攻城獅轟本季新高117分奪3連勝

▲攻城獅高國豪砍下26分、6助攻，領軍拿下3連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅8日在主場迎來「MUSE純愛俱樂部」主題周首戰，對決目前例行賽排名第4位的新北中信特攻。這場牽動排名的關鍵戰役，共吸引3327名獅紫軍進場力挺。身為聯盟第3名的攻城獅開賽就全面提速，首節攻下39分奠定氣勢，上半場取得20分領先，最終以117比100守住主場勝利，雙方勝差擴大至2.5場。

此役攻城獅徹底展現團隊進攻能量，不僅單場轟下117分，刷新本季新高，全隊更投進17顆三分球、送出32次助攻，6人得分達雙位數。

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總教練威森賽後指出，休兵期間針對戰術與細節做足準備，關鍵在於持續分享球權，替隊友創造更好的出手機會。他也提醒，全隊正處3連勝，但賽季是一場長跑，必須保持專注與謙遜。

球員表現方面，高國豪攻下26分，另有3籃板、6助攻，末節穩定輸出成為關門功臣。他表示，「教練團與球員對角色分工已有共識，讓自己能更有效發揮優勢幫助球隊。」

替補上陣的盧冠軒同樣亮眼，18分鐘就貢獻16分、3籃板、4助攻，多次妙傳炒熱全場氣氛，他也直言，良好的團隊化學效應，讓每一次傳球都更到位。

場邊活動同樣吸睛，「MUSE純愛俱樂部」主題周首戰由慕獅女孩韓援鄭熙靜、李藝斌首次合體演出，中場舞蹈以俐落節奏點燃主場。兩人賽後還與幸運球迷進行互動遊戲，拉近距離嗨翻全場。球團預告4月11日至12日將迎來本季唯一的17位慕獅女孩全員到齊，並推出分組限定演出，成為主題周最高潮。

▲阿巴西此戰攻下25分、8籃板、6助攻，但球隊仍以慘敗收場。（圖／TPBL職籃提供）