運動雲

>

高國豪轟26分6助攻　攻城獅轟本季新高117分奪3連勝

▲攻城獅高國豪、特攻阿巴西。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅高國豪砍下26分、6助攻，領軍拿下3連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅8日在主場迎來「MUSE純愛俱樂部」主題周首戰，對決目前例行賽排名第4位的新北中信特攻。這場牽動排名的關鍵戰役，共吸引3327名獅紫軍進場力挺。身為聯盟第3名的攻城獅開賽就全面提速，首節攻下39分奠定氣勢，上半場取得20分領先，最終以117比100守住主場勝利，雙方勝差擴大至2.5場。

此役攻城獅徹底展現團隊進攻能量，不僅單場轟下117分，刷新本季新高，全隊更投進17顆三分球、送出32次助攻，6人得分達雙位數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

總教練威森賽後指出，休兵期間針對戰術與細節做足準備，關鍵在於持續分享球權，替隊友創造更好的出手機會。他也提醒，全隊正處3連勝，但賽季是一場長跑，必須保持專注與謙遜。

球員表現方面，高國豪攻下26分，另有3籃板、6助攻，末節穩定輸出成為關門功臣。他表示，「教練團與球員對角色分工已有共識，讓自己能更有效發揮優勢幫助球隊。」

替補上陣的盧冠軒同樣亮眼，18分鐘就貢獻16分、3籃板、4助攻，多次妙傳炒熱全場氣氛，他也直言，良好的團隊化學效應，讓每一次傳球都更到位。

場邊活動同樣吸睛，「MUSE純愛俱樂部」主題周首戰由慕獅女孩韓援鄭熙靜、李藝斌首次合體演出，中場舞蹈以俐落節奏點燃主場。兩人賽後還與幸運球迷進行互動遊戲，拉近距離嗨翻全場。球團預告4月11日至12日將迎來本季唯一的17位慕獅女孩全員到齊，並推出分組限定演出，成為主題周最高潮。

▲攻城獅高國豪、特攻阿巴西。（圖／TPBL職籃提供）

▲阿巴西此戰攻下25分、8籃板、6助攻，但球隊仍以慘敗收場。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL高國豪攻城獅台籃特攻

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

見女籃天后「Sabrina」　HBL最強助攻后鄭敬璇被巨星氣場震撼

見女籃天后「Sabrina」　HBL最強助攻后鄭敬璇被巨星氣場震撼

女力爆發！Sabrina秀神射風采　揮汗訓練展高度自律性

女力爆發！Sabrina秀神射風采　揮汗訓練展高度自律性

WNBA最強女神射來了　「Sabrina」約內斯庫中國行欽點雙學徒出爐

WNBA最強女神射來了　「Sabrina」約內斯庫中國行欽點雙學徒出爐

經費卡關　2026台灣國際田徑公開賽確定停辦

經費卡關　2026台灣國際田徑公開賽確定停辦

足協調查教練團失能竟要花30天　女足工會批：國家隊持續空轉

足協調查教練團失能竟要花30天　女足工會批：國家隊持續空轉

克羅馬場均23.5分捍衛雲豹主場2連勝　勇奪單周MVP

克羅馬場均23.5分捍衛雲豹主場2連勝　勇奪單周MVP

飆分力保勇士晉級季後賽優勢　古德溫奪PLG職籃3月MVP

飆分力保勇士晉級季後賽優勢　古德溫奪PLG職籃3月MVP

徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人很內向沒有太多交流

對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人很內向沒有太多交流

快訊／軟銀1比2西武！徐若熙7局失1分吞首敗　林安可連9戰安打

快訊／軟銀1比2西武！徐若熙7局失1分吞首敗　林安可連9戰安打

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

熱門新聞

徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人很內向沒有太多交流

快訊／軟銀1比2西武！徐若熙7局失1分吞首敗　林安可連9戰安打

高國豪轟26分6助攻　攻城獅轟本季新高117分奪3連勝

見女籃天后「Sabrina」　HBL最強助攻后鄭敬璇被巨星氣場震撼

柳賢振新武器靈感來自王彥程！生涯1500K寫歷史：沒刻意三振

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙挨轟失唯一1分　小久保回應了

2對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人都很害羞未交流

3快訊／軟銀1比2西武！徐若熙吞首敗

4高國豪轟26分6助攻　攻城獅奪3連勝

5見女籃天后Sabrina　鄭敬璇被氣場震撼

最新新聞

1高國豪轟26分6助攻　攻城獅奪3連勝

2見女籃天后Sabrina　鄭敬璇被氣場震撼

3對徐若熙安打「有點幸運」　林安可坦言兩人都很害羞未交流

4Sabrina秀神射　揮汗訓練展高度自律

5山本由伸奪第2勝！道奇賞藍鳥6連敗

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

和美運動館啟用！王惠美遞件爭設運動館　李洋冷拒：預算沒過

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

女球迷控遭性別羞辱！　蔡其昌已緊急聯繫球團：追查男子身分

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

【挑戰8.88秒能免單】家庭聚餐吃2萬+...弟弟按下瞬間全場傻眼

【國道逆向狂飆】22歲騎士爬貨車！ 爆拉扯司機傻眼

【真皮塗色本】孩子幫爸爸刺青上色...在大大的腿上畫呀畫呀畫XD

【手機差點噴飛XD】婚禮浪漫橋段真的太「炸」了！

【淪詐團車手】21歲啦啦隊甜心 素顏上法院慘賠！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366