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見女籃天后「Sabrina」　HBL最強助攻后鄭敬璇被巨星氣場震撼

▲WNBA女神射約內斯庫，連續兩年造訪中國並選出2位專屬門徒。（圖／記者杜奕君攝）

▲曾在HBL締造大三元數據的助攻后鄭敬璇，見到天后約內斯庫被其強大氣場震撼。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／北京報導

曾在台灣HBL高中籃球聯賽締造「大三元」數據，並兩度贏得助攻后榮耀的淡水商工主力控衛鄭敬璇，此次獲邀成為WNBA現役紐約自由人明星神射後衛「Sabrina」約內斯庫（Sabrina Ionescu）門徒計畫一員，8日實際接受這位籃球天后的門徒計畫指導，鄭敬璇直言被天后的自信與氣場給震撼。

在Nike為約內斯庫所舉辦的北京「學徒計畫」訓練營，鄭敬璇首度近距離接觸WNBA球星約內斯庫，這名台灣女籃新秀形容，對方一現身就讓人感受到強烈的職業氣場。她回憶，「今天一早在天壇集合參訪時，約內斯庫展現出的自信與專注度，與一般球員明顯不同，不只場上實力令人期待，外型與氣質也讓人第一眼就留下深刻印象。

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談到活動中最難忘的時刻，鄭敬璇指出，幾乎每個訓練環節結束後，約內斯庫都會主動與學員擊掌，並用眼神與表情給予鼓勵，彷彿在傳達「妳們做得很好」。這樣近距離的肯定，讓她感到被尊重與被看見，也成為這趟訓練營中最珍貴的回憶之一。

鄭敬璇也提到，約內斯庫的成功對自己帶來不小啟發。過去籃球焦點多集中在柯瑞（Stephen Curry）等男性球星，但約內斯庫憑藉穩定的三分火力與場上影響力，讓更多人重新看見女子籃球的價值。她認為，「這不只鼓舞女生，也讓許多男球員願意穿上她的球鞋，是女子運動地位提升的重要象徵。」

▲WNBA女神射約內斯庫，連續兩年造訪中國並選出2位專屬門徒。（圖／記者杜奕君攝）

▲鄭敬璇在此次「學徒計畫」是台灣唯一參訓代表。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 約內斯庫Sabrina IonescuSabrina女籃WNBA

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