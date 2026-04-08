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女力爆發！Sabrina秀神射風采　揮汗訓練展高度自律性

記者杜奕君／北京報導

WNBA現役紐約自由人明星神射後衛「Sabrina」約內斯庫（Sabrina Ionescu），近日展開連續第2年中國行活動，應代言品牌Nike之邀，前進長沙、北京與年輕球員及球迷相見歡。此次她的丈夫也再度「愛相隨」，約內斯庫除了展現高度自律性，不忘抽時間自主鍛鍊體能，今日「學徒計畫」中，她更是一路從熱身、戰術演練都親自實作，當她秀出招牌外線神射，更讓學員感受到當代女子頂尖籃球員的強大氣場與實力。

▲WNBA女神射約內斯庫，連續兩年造訪中國並選出2位專屬門徒。（圖／記者杜奕君攝）

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▲約內斯庫中國行來到北京站，實際下場大秀神射風采。（圖／記者杜奕君攝）

現年28歲，身高180公分的約內斯庫，是WNBA職業女籃人氣、實力都位居頂尖的超級好手，曾4度入選聯盟年度最佳陣容，另外也是美國女籃2022年澳洲世界盃、2024年巴黎奧運雙料金牌得主。

更難能可貴之處在於，為約內斯庫個人專屬籃球鞋已經邁入第3代，且前3代不僅在女籃界造成轟動，就連世界籃球最高殿堂NBA賽場，都有眾多好手穿著其球鞋在場上奔馳，可說是人氣與實力兼具的女籃超級紅星。

連續第2年造訪中國，約內斯庫此行也有丈夫，前NFL職業美式足球員葛拉蘇（Hroniss Grasu）愛相隨，約內斯庫在中國首站長沙行照片中，也特別放上丈夫參與活動，以及利用時間在健身房揮汗訓練的照片，感情可說相當深厚。

今日「門徒計畫」訓練活動，也可窺見約內斯庫對於基本動作的細膩要求，在進行3打2、2打1快攻模擬訓練時，當學員們出現過多失誤時，約內斯庫也會第一時間喊停，並直接點出小球員們失誤過多的狀況需要改進。

約內斯庫今日訓練時，也從開始的動態熱身，到運球過人動作都實際參與，當學員們進行擋人後投籃演練時，這位女籃頂尖球星也親自下場一起訓練，約內斯庫的出手動作不僅迅速，且準度十分驚人，也讓所有參訓學員大開眼界。

在門徒計畫的最後實戰5對5賽事上，約內斯庫則成為最終決選評審，挑選出地主清華附中兩位好手蔣紫涵、劉柯馨，成為她的專屬學徒，將於明天上午獲得和她實際進行訓練的機會。

▲WNBA女神射約內斯庫，連續兩年造訪中國並選出2位專屬門徒。（圖／記者杜奕君攝）

▲約內斯庫選出2位專屬門徒，將獲得與他貼身訓練機會。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 約內斯庫Sabrina IonescuSabrina女籃WNBA影音

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