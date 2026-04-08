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WNBA最強女神射來了　「Sabrina」約內斯庫中國行欽點雙學徒出爐

▲WNBA女神射約內斯庫，連續兩年造訪中國並選出2位專屬門徒。（圖／記者杜奕君攝）

▲WNBA女神射約內斯庫，連續兩年造訪中國並選出2位專屬門徒。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／北京報導

WNBA現役紐約自由人明星神射後衛「Sabrina」約內斯庫（Sabrina Ionescu），連續兩年應代言品牌Nike之邀造訪中國。繼首站長沙順利結束後，8日約內斯庫挺進北京清華附中，親自對於15位來自中國、台灣以及香港的年輕選手，進行「Sabrina 學徒計劃」，來自淡水商工的主力控衛鄭敬璇也獲邀參與訓練，約內斯庫最終也選出兩名好手，將在9日與她進行個人專屬訓練。

現年28歲，有「女柯瑞」霸氣稱號，曾4度獲選WNBA年度陣容，2025賽季場均可繳出18.2分、4.9籃板、5.7助攻、1.3抄截的約內斯庫，連續第2年造訪中國，首站前進長沙與球迷相見歡後，今日約內斯庫則來到北京，在清華附中進行「Sabrina 學徒計劃」，為15位來自中國、台灣以及香港的選手進行一連串籃球實戰訓練。

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▲WNBA女神射約內斯庫，連續兩年造訪中國並選出2位專屬門徒。（圖／記者杜奕君攝）

▲來自淡水商工的主力控衛鄭敬璇，此次也受邀參與門徒計畫。（圖／記者杜奕君攝）

約內斯庫本人也展現高度親和力，從訓練前動態熱身、實際動作指導，約內斯庫也參與實作，進行擋人與投射訓練，最後的5對5學員實戰，則擔任評審，選出最終兩位專屬學徒，獲得和她明天實際貼身專屬訓練機會。

曾兩度拿HBL高中籃球聯賽「助攻后」，隸屬淡水商工的鄭敬璇，以及來自香港協恩中學的梁華恩，也都獲選加入此次學徒計畫訓練，最終則由地主清華附中兩位好手蔣紫涵、劉柯馨獲得約內斯庫，成為此次她的兩位專屬學徒。

▲WNBA女神射約內斯庫，連續兩年造訪中國並選出2位專屬門徒。（圖／記者杜奕君攝）

▲約內斯庫展現高度親和力，親自下場示範與訓練。（圖／記者杜奕君攝）

約內斯庫此次中國行除了致力培育新世代女子籃球運動員外，9日還有公開見面會活動，下午將在北京五棵松與粉絲同樂。

▲WNBA女神射約內斯庫，連續兩年造訪中國並選出2位專屬門徒。（圖／記者杜奕君攝）

▲約內斯庫選出2位專屬門徒，將獲得與他貼身訓練機會。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 約內斯庫Sabrina IonescuWNBANike學徒計畫女籃

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