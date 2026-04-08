徐若熙挨轟失唯一1分惜敗　軟銀監督：那是一顆很難打的內角球

▲福岡軟銀隊監督小久保裕紀。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日職福岡軟銀鷹8日主場以1比2不敵埼玉西武獅，台灣投手徐若熙迎來日職生涯首次主場先發，繳出7局失1分的優質內容，但仍吞下來日首敗。他此役共用90球，被敲6安打，首局挨轟後穩住陣腳，靠變速球成功壓制打線。唯一失分的全壘打是一顆內角球遭狙擊，軟銀監督小久保裕紀稱讚對方打者掌握不錯。

徐若熙此役在瑞穗PayPay巨蛋登板，首局2出局後遭西武選秀首輪新人小島大河轟出陽春砲失分，不過之後逐漸找回節奏。面對多數首次對戰的打者，他賽前曾表示將專注「一個一個解決打者」，比賽中也有效運用拿手的變速球，自第2局起持續壓制對手，將失分控制在最低。

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然而軟銀打線遭到西武先發高橋光成壓制，前8局吞下11次三振，未能給予足夠火力支援。儘管徐若熙內容出色，球隊仍在低比分戰中落敗，吞下本季首次系列賽負越。

根據《西日本體育》報導，賽後軟銀監督小久保裕紀談到徐若熙被轟全壘打時表示，「那是一顆非常難打的內角球。而且他的（第4打席）赫南德茲第一次對戰就能揮出那樣的打擊。（西武）真的是選到很好的選手。」語帶讚嘆。

直到第8局為止，軟銀打線在西先發高橋面前甚至連二壘都無法踏上。賽後，小久保監督表示：「今天大概是打不到吧。跟去年不同的攻擊方式，他刻意把卡特球投在偏高的位置，已經不像是以指叉球為主的投手了。」對對手表現表示佩服。