經費卡關　2026台灣國際田徑公開賽確定停辦

▲台灣國際田徑公開賽本屆宣布停辦。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

原訂於6月6、7日在板橋體育場登場的2026台灣國際田徑公開賽，今（8）日傳出確定停辦。中華民國田徑協會秘書長王景成證實，主因是整體經費無法到位，在評估賽事籌備進度與財務狀況後，協會決定取消今年賽事，並同步啟動已報名選手報名費的全額退還作業。

台灣田徑公開賽舉辦多年，是世界田徑總會（WA）洲際巡迴賽的「銅標籤」等級賽事，近年在田協積極經營下，成功吸引多位國際頂尖選手來台參賽，包括波蘭鏈球名將沃達奇克、加拿大短跑好手迪葛雷斯，以及南韓跳高選手禹相赫，讓國內選手能在本土舞台與世界級好手交手，交流經驗。

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值得注意的是，賽事上午才傳出今年有望升格為「銀標籤」的消息，但下午大會即緊急宣布停辦。王景成說明，邀請高水準國際選手需投入龐大經費，在資金遲遲無法確認、距離比賽時間又相當接近的情況下，只能忍痛喊停，以免影響整體賽事品質與後續安排。

王景成也透露，「原本今年運動部有編列台灣品牌賽事2.0預算鼓勵各縣市政府與單項協會舉辦的國際賽事升級，田徑協會也打算將每年舉辦的台灣田徑公開賽升級世界田徑總會銀標籤認證。由於今年立法院總預算一直無法通過，因此被迫取消今年賽事。」