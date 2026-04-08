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足協調查教練團失能竟要花30天　女足工會批：國家隊持續空轉

▲足協調查教練團失能竟要花30天，女足工會批空轉。（圖／取自台灣女子足球員工會FB）

▲足協調查教練團失能竟要花30天，女足工會批空轉。（圖／取自台灣女子足球員工會FB，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

中華女足18位國手，昨（7日）集體具名發起連署陳情書，公開表態現任總教練查克摩爾為首的教練團徹底運作「失能」，甚至未有科學化的訓練，導致球員面臨接連傷勢困擾。中華足協昨日則表示將成立專案調查小組，預計30天內調查完畢。但女足球員工會今日則發文表示，希望檢討應於兩周內完成，否則又將面臨國家隊空轉結果。

台灣女子足球員工會聲明如下：

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針對昨日中華足協與運動部就女足國家隊選手連署訴求之說明，女足球員工會補充回應如下：

1. 關於教練(團)檢討作為應於兩周內完成，至遲不應超過四月份，並至少以六月份國際比賽日安排賽程為目標。

2. 請運動部與中華足協切莫針對相關發聲選手進行任何形式之秋後算帳做法。

3. 女足代表隊應配置專職的球隊管理、強化宣傳與媒體素材分享，並透明化國訓專案經費使用狀況。

4. 請運動部依法落實對協會之財務監督稽核，並協助釐清自前屆亞洲盃起、以及去年十月至今足協積欠包含球員、職員之交通費、薪資、代墊款狀況，並確認預計還款規劃。

當我們望向九月份的亞運與年底的世界盃跨洲附加賽，我們很清楚，時間並不站在我們這邊。

在四月份的女足國際比賽日各國無不都在準備著累積前進的同時，台灣女足要面對的，卻是再一次的空轉。然而，當我們看到協會說要用「三十天」做檢討，以及各式的行政程序，先不論女足球員的青春還要花多少時間要在協會自己設定的時程中被虛度。

在錯過了四月份的國際比賽日，而亞運前只剩下六月初的國際比賽日的狀況下，我們必須警示如果這所謂的「調查檢討」無法在兩周以至於四月底前完成，無異就是一場假調查之名要讓女足國家代表隊繼續空轉的陽謀。

因此，有鑑台灣體育界過往對於運動員發聲後的種種不友善作為的文化，本會在此也要正告運動部與中華足協，切莫因本次有選手具名參與聯署，在日後出現各種假「行政」之名對選手以至於代表隊全體行秋後算帳或有各種不利益之作為。

此外，本會也必須提示，不只是國家代表隊教練（團）出現狀況，本會在綜整了之前邀請代表隊選手填寫調查後，關於女足代表隊沒有配置專（正）職的球隊管理造成資訊傳達問題、媒體素材共享與宣傳問題、以及國訓專案經費使用不透明的狀況，也是球員們在調查中具體反映但卻始終未被正視的事項。

同時，經本會調查，亦有多數球員表示自去年十月至今足協仍尚有積欠交通費、集訓費、代墊款狀況，而在球員工會的調查中，也發現有球員為職員、防護員在薪資與代墊款遭積欠問題進行反映。

針對過往運動部總是只想處理運動員遭積欠的狀況，本會必須強調，球隊全員一體，無論是球員或是隊職員，都沒有人應當要遭受被無限期拖延收入的對待。而此一狀況本會雖自去年即在運動部諮詢小組會議中反映，可惜運動部始終不願正視，並依法落實對協會之財務監督稽核與要求的責任。

最後，本會要再次重申，歷史已經告訴我們，無論是「以拖待變」還是「相信協會」，這些做法都不能解決問題，從這幾年足協屢次的荒腔走板與問題總是一再重演的劇情中，再再都說明了姑息緩靖的監督只會是單項協會治理失能的幫兇。但即便如此，我們依然真切的期盼運動部作為主管機關，能夠至少從這次事件開始，真正去面對政府對於單項協會監理的責任。

希望終有一天，台灣的運動界可以不再需要把球員的哀號聲來當作測試協會是否失能的礦坑金絲雀。

▲足協調查教練團失能竟要花30天，女足工會批空轉。（圖／取自台灣女子足球員工會FB）

關鍵字： 女足足協台灣女子足球員工會

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