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克羅馬場均23.5分捍衛雲豹主場2連勝　勇奪單周MVP

▲克羅馬勇奪TPBL職籃第23周最有價值球員。（圖／TPBL職籃提供）

▲克羅馬勇奪TPBL職籃第23周最有價值球員。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃第23周單周最有價值球員由克羅馬拿下。桃園台啤永豐雲豹上週末於主場接連迎戰高雄全家海神與台北台新戰神，在對手皆無退路、全力搶勝的情況下，克羅馬以穩定且全面的表現帶領球隊收下2連勝，並獲選為該周MVP。

周六面對沒有後路的海神，克羅馬在攻守兩端展現高度影響力，不僅在得分端穩定輸出，也透過積極防守與轉換進攻帶動節奏，多次在關鍵時刻做出正確判斷，幫助球隊掌握比賽主導權。

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隔日迎戰戰神，克羅馬延續穩定表現，除了持續提供火力支援外，也在組織端有效串聯隊友，讓球隊進攻更加流暢。無論是突破分球、轉換快攻，或是在防守端的抄截與干擾，他都展現出全方位能力，成為雲豹兩戰取勝的重要核心。

值得一提的是，克羅馬在場上的串聯與帶動，也讓陣中小將莊博元獲得更多發揮空間，在兩場比賽中皆有不錯表現，展現球隊整體戰力的提升。

克羅馬上周場均繳出23.5分、6.5助攻、4.5籃板、2.5抄截、1.5阻攻，效率值達25，不僅數據全面，也在比賽節奏與攻守轉換中持續發揮關鍵影響力。在他的帶領下，雲豹成功守住主場，收下2連勝，同時也進一步拉開與新竹御嵿攻城獅之間的勝差，穩固聯盟龍頭地位。

關鍵字： 克羅馬雲豹台籃TPBL單周MVP

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