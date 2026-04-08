不斷更新／第三次台灣內戰！林安可對徐若熙擊出中外野飛球

▲徐若熙。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹8日主場迎戰埼玉西武獅，徐若熙擔任先發投手交手林安可「台灣對決」引關注。徐若熙首局挨轟失分，首次對決林安可，擊出滾地球，4局上第二次對決，敲出安打。第三次對決出現在6局上，林安可受到壓制，中外野飛球出局。

徐若熙首局先讓桑原將志擊出右外野飛球出局，接著源田壯亮擊出深遠左外野飛球，近藤健介滑接上演美技守備，再添一個出局數。不過隨後被小島大河轟出陽春砲，吞下日職生涯首轟。之後他穩住陣腳，面對仲三優太先連投3顆速球，再用變速球讓對方揮空三振，徐若熙此局用14球投完1局，最快球速153公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局上徐若熙先被渡部聖彌敲出安打，接著面對林安可第一球就被積極揮擊，形成滾地球並靠野手選擇上壘。隨後對外崎修汰再製造滾地球，讓林安可在二壘前遭刺殺，岸潤一郎擊出游擊滾地球跑出內野安打，最後再三振平澤大河，化解危機。

徐若熙4局上先製造滾地球，第二次對決林安可，第1球直球形成壞球，第2球曲球鎖定敲出中外野安打，連9場安打，不過徐若熙穩住戰局，連抓出局數，讓西武留下殘壘。

5局上徐若熙先三振平澤大河，接著面對桑原將志的滾地球親自處理完成刺殺，眼看有機會形成三上三下，卻隨後保送源田壯亮，未能達成。不過他隨即穩住局面，讓小島大河擊出飛球出局，順利結束該局。

徐若熙6局上續投，先飆三振，再讓渡部 聖弥敲出三壘滾地安打，林安可先以變速球、直球搶好球數，再以直球對決，林安可擊出界外，鎖定偏高的球，擊出中飛球出局，隨後再以滾地球抓出局數，徐若熙投完6局僅失1分。