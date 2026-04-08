林安可第6棒正面交鋒徐若熙　日媒聚焦「WBC台灣對決」

▲林安可。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

日職福岡軟銀鷹8日主場迎戰埼玉西武獅，兩隊先發打線正式出爐，此戰最大焦點莫過於台灣球員對決，由軟銀「火球男」徐若熙對上西武強打林安可，上演「WBC台灣代表對決」，備受關注。

日媒《西日本體育》以「備受矚目的WBC台灣代表對決 西武林安可重返先發任第6棒 軟銀戰先發名單公布」為題報導，西武此役調整打線，林安可重返先發陣容，擔任第6棒、鎮守右外野。球隊延續前一戰止敗氣勢，由近期火燙的仲三優太續扛第4棒指定打擊，期望串聯攻勢；先發投手則由王牌髙橋光成掛帥，力拚壓制軟銀打線。

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軟銀方面則由徐若熙迎來旅日第2場登板，首戰已展現壓制力，此役再度先發備受期待。尤其面對同為台灣出身、具長打能力的林安可，兩人過去同為世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊成員，如今在日職舞台正面交鋒，話題性十足。

西武本場先發打線依序為：桑原將志（左外野）、源田壯亮（游擊）、小島大河（捕手）、仲三優太（指定打擊）、渡部聖彌（三壘）、林安可（右外野）、外崎修汰（二壘）、岸潤一郎（中外野）、平澤大河（一壘），由髙橋光成先發。

軟銀本場先發打線依序為：柳町達（右外野）、近藤健介（左外野）、栗原陵矢（三壘）、柳田悠岐（指定打擊）、山川穂高（一壘）、牧原大成（二壘）、川瀨晃（游擊）、海野隆司（捕手）、周東佑京（中外野）。台灣球迷也將目光聚焦這場難得的「台灣對決」，期待兩人精彩表現。