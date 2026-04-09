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WBC挨致命一轟遭大批網友出征！　伊藤大海：我刻意看網路留言

▲伊藤大海。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊藤大海。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

北海道日本火腿鬥士投手伊藤大海在2026年世界棒球經典賽（WBC）準決賽遭到阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟出致命逆轉3分砲後，在社群平台上承受大量批評聲浪，不過他近日表示，自己並未選擇逃避，而是去面對壓力，甚至會刻意去看網路留言。

回顧當時情況，伊藤坦言，自己在返國後隔天前往球隊報到時，心理狀態仍未完全恢復，「當時我的心理狀態還沒有完全恢復，就走進監督室了，我在想，自己內心的不安，以及周圍人感受到的不安可能都存在，所以是帶著有點沒自信的心情走進去的。」

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儘管如此，面對早在去年11月就已內定的開幕戰先發安排，他仍選擇迎戰，當新庄剛志監督詢問狀況時，伊藤明確表態，「我是打算上場的，所以今天也來練習了。」這樣的回應，也讓球團決定維持原先安排。

新庄監督事後透露，若伊藤在WBC表現順利，反而可能基於疲勞考量調整開幕戰人選，但正因這次挫敗，他相信伊藤更有動力證明自己。

新庄說，「他當時的表情像是在問『我真的可以嗎？』，我跟他說『就是你上，我們兩個一起打造出現在的成果，就在開幕戰全部展現出來吧。』」

同時，伊藤也回顧道，「如果是一般情況，可能會變成『要不要先不要？』，但監督願意尊重我的想法，我真的很感謝。」

面對外界批評聲浪，伊藤並未選擇逃避，而是主動面對，「確實被說了很多話，但我沒有因此退縮，而是正面去面對，我甚至刻意把網路上的留言全部看過並接受。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓伊藤大海新庄剛志

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