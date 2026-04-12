羅伯斯賽前預言成真　大谷在道奇主場本季首轟終於出爐

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平於台灣時間12日主場對戰德州遊騎兵，以「第1棒、指定打擊」先發出賽，在1局下首打席敲出本季第4號全壘打，不僅是本季主場首轟，也即時回應總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前「神預言」，幫助球隊迅速扳平比分，並將連續上壘場次推進至45場，持續刷新日本球員紀錄。

比賽開局道奇先遭壓制，先發投手席漢（Emmet Sheehan）在1局上被擊出首打席全壘打，不過大谷在下個半局立刻做出回應，面對右投萊特（Jack Leiter）的內角滑球，將球強力拉向右外野看台，形成一發追平比數的全壘打。該球擊球初速達168.2公里、飛行距離約119公尺、仰角36度。

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這一發也是大谷大聯盟生涯第25支首打席全壘打，隨著這支全壘打出爐，大谷的連續上壘紀錄來到45場，持續獨居日本球員史上第一。

轉播單位《SportsNet LA》在現場氣氛推升下也顯得相當激動，主播尼爾森（Stephen Nelson）高喊「打向右外野深遠處！追平了！」，直言大谷已經「一舉擺脫低潮」，球評赫許海瑟（Orel Hershiser）則分析指出，「這顆滑球正好進入大谷的甜蜜點」，對其打擊掌握度給予高度評價。

值得一提的是，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前曾提到，「大谷知道自己在主場還沒有長打或打點，這是很瘋狂的事，但請相信，今晚就會發生。」結果大谷隨即以一發首局全壘打回應，也讓轉播單位笑稱「總教練的預言完全命中」，為這場比賽增添戲劇性。