F1安東內利19歲連奪2冠　博塔斯高度評價：只是時間問題

▲安東內利（Kimi Antonelli）、博塔斯（Valtteri Bottas）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

年僅19歲的F1梅賽德斯新星安東內利（Kimi Antonelli）本季強勢崛起，接連在中國上海與日本鈴鹿站奪下分站冠軍，成為史上首位拿下多場分站勝利的青少年車手。對此，過去曾效力梅賽德斯的博塔斯（Valtteri Bottas）也給予高度評價，直言「這只是時間問題」。

安東內利在本季開局展現驚人競爭力，不僅奪下生涯首勝，更在隔周於日本鈴鹿再下一城，目前在車手積分榜上領先隊友羅素（George Russell）9分，暫居榜首，寫下最年輕領跑積分榜紀錄。

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曾於2017至2021年間效力梅賽德斯的博塔斯，生涯累積10場分站勝利，也曾與漢米爾頓（Lewis Hamilton）並肩作戰，去年以預備車手身份回到梅賽德斯時，他曾近距離觀察安東內利的成長過程。

「看到他拿下首勝我真的很開心，以今年賽車的競爭力來看，我認為那只是時間問題，他整個周末都非常穩定，排位賽與正賽都表現出色，最終拿下勝利。」博塔斯表示。

他也進一步指出，安東內利在短時間內成長明顯，「他還很年輕，每個周末都在累積經驗，我一直預期他會從第一年進步到第二年，而現在看來他確實做到了。」

回顧菜鳥賽季，安東內利表現起伏不定，曾在邁阿密衝刺賽拿下桿位，也在加拿大站登上頒獎台，但同時也發生多次事故，並在歐洲賽段陷入低潮，一度7場比賽有6場未能拿分，不過他在賽季後段逐漸找回狀態，於巴西與拉斯維加斯連續站上頒獎台，最終幫助梅賽德斯拿下車隊亞軍。

進入2026年賽季後，安東內利明顯完成蛻變，除了延續羅素在澳洲站的勝利氣勢外，他自己也在隨後兩站連續奪冠，儘管在墨爾本練習中曾因操之過急發生失誤，但隨後迅速調整，心態逐漸成熟。

尤其在日本站，他雖起跑失誤從桿位掉至第6，但最終仍成功逆轉奪勝，展現強大抗壓能力。博塔斯也透露，自己已親自傳訊祝賀，並對這位年輕車手的表現感到驕傲。