韓式應援＋親子樂園　味全龍天母主場開幕進化

▲二樓啦啦隊應援舞台擴大延伸。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍日前展開2026年球季天母主場開幕系列戰，球團以「全方位娛樂體驗」為核心，大幅升級球場軟硬體設施，打造兼具熱血應援與休閒娛樂的全齡棒球樂園，期望滿足不同族群的觀賽需求。

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▲MVP頒獎列車。（圖／味全龍提供）

為強化現場氣氛，球團將二樓啦啦隊應援舞台延伸擴大，並於三樓兩側增設練習生應援舞台，讓球迷能更近距離感受應援魅力。啦啦隊持續由李多慧領軍「韓援三本柱」，攜手林襄等人氣成員，打造高人氣應援陣容。同時，味全龍與韓國電音製作公司INITIAL MUSIC及韓職LG TWINS合作，導入韓式應援EDM與授權歌曲，搭配全新LED燈光秀，以及中職少見的MVP頒獎列車與慶祝儀式，讓球場化身沉浸式視聽派對。

▲全面更新2樓廁所，加裝女廁梳妝台、拍照全身鏡。（圖／味全龍提供）

在場館設施方面，天母球場二樓廁所全面翻新，新增免治馬桶、女廁梳妝台與全身鏡等貼心設計，提升觀賽舒適度。內野一、三壘側則新增「露臺餐桌席」與「露臺躺椅席」，提供寬敞空間與舒適座位，讓球迷能邊用餐邊觀賽，兼顧社交與休閒需求。

此外，三樓打造全新互動區「跑壘眠鬥士」，帶來高臨場感的遊戲體驗，成為親子族群熱門打卡景點；新開幕的吉祥物主題餐廳「DRAGONS CAFE mini」，除販售造型雞蛋糕等特色點心，也推出由小龍女韓籍成員權喜原設計的周邊商品，豐富球場消費體驗。

▲跑壘眠鬥士互動區，挑選欲挑戰的龍將。（圖／味全龍提供）

在文化層面，味全龍特別邀請台灣國寶級畫師顏振發，以手繪方式記錄球場感動瞬間，並於天母球場4樓包廂區舉辦特展。球迷在觀賽之餘，也能透過藝術作品感受棒球與文化交融的魅力，未來球團也規劃透過更多展演形式，讓更多球迷欣賞大師創作。

▲4樓包廂區顏振發老師畫作，紀錄味全龍場上每一刻觸動人心的瞬間。（圖／味全龍提供）