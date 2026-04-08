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失控啦！天使勇士爆大亂鬥　索勒、羅培茲重拳互揮遭驅逐

▲ 洛杉磯天使索勒（Jorge Soler）與亞特蘭大勇士投手羅培茲（Reynaldo López）於5局發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯天使打者索勒（Jorge Soler）與亞特蘭大勇士投手羅培茲（Reynaldo López）於5局發生衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯天使與亞特蘭大勇士台灣時間8日交手，比賽中段爆發衝突，第5局雙方板凳清空，羅培茲（Reynaldo López）與索勒（Jorge Soler）更直接在場上出拳互毆，引爆大場面。

衝突發生在第5局，當時天使4棒打者索勒迎來本場第3次打擊，勇士先發投手羅培茲首球投出一顆內角偏高球，直接偏離至捕手後方，引發索勒不滿。

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事實上，索勒在第3局才剛遭觸身球擊中，在第1局則曾敲出全壘打，雙方情緒早已逐漸升溫。

▲ 洛杉磯天使索勒（Jorge Soler）與亞特蘭大勇士投手羅培茲（Reynaldo López）於5局發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

面對這顆具爭議的內角球，索勒先是怒視投手丘上的羅培茲，隨後開始朝投手丘走去，兩人隨即出現言語衝突，氣氛迅速升高，最終索勒直接衝上投手丘，雙方爆發肢體衝突並互相出拳，場面一度失控。

隨著兩隊球員衝出休息區，場上形成板凳清空的混亂局面，裁判花費一段時間才重新控制局勢，最終將羅培茲與索勒雙雙驅逐出場。

後續天使由坎德拉里奧（Jeimer Candelario）替補索勒上場，勇士則由金利（Tyler Kinley）接替羅培茲登板，比賽繼續進行節奏。

關鍵字： MLB羅培茲索勒洛杉磯天使亞特蘭大勇士

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