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唐西奇努力維持正向心態　湖人主帥看在眼裡：他很有動力

▲唐西奇（Luka Dončić。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（Luka Dončić）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人在季後賽前夕面臨嚴峻傷兵考驗，當家球星唐西奇（Luka Dončić）因腿後肌傷勢恐缺席首輪賽事，不過總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，唐西奇目前仍努力維持正向心態，並積極尋求復出機會。

瑞迪克在台灣時間8日賽前受訪時表示，「我認為他的精神狀態很好，從我和他的對話中可以感受到，他很有動力去做任何能做到的事情。」

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他也指出，對於熱愛籃球的唐西奇而言，無法站上球場是一件相當煎熬的事，「那是讓他感到快樂的地方，他是少數全年幾乎都在打球的人，不只是國際賽，他也很喜歡待在訓練館裡，持續精進自己的技術，我認為這對他來說真的很難，他非常想回到球場上。」

▲唐西奇（Luka Dončić。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇在上周對雷霆的比賽中於上半場受傷，隨後提前退場並未再回歸，原先球隊已宣布他將缺席剩餘例行賽，但從傷勢狀況來看，實際缺陣時間可能進一步延長，甚至影響季後賽初期戰力。

在受傷之前，唐西奇正處於巔峰狀態，場均繳出33.5分、7.7籃板、8.3助攻、1.6抄截，並以47.6%投籃命中率、36.6%三分命中率，帶領湖人戰績攀升至西區第3種子，同時重新進入MVP討論行列。

然而隨著唐西奇、里夫斯與史馬特（Marcus Smart）相繼缺陣，湖人戰績出現波動，目前已跌至西區第4名，且僅領先第5名休士頓火箭1場勝差，排名壓力逐漸升高。

對此，瑞迪克也明確表示，球隊現階段不再以排名為優先考量，而是專注於實際可用戰力的整合，「你必須專注於眼前的情況，而我們現在正面對一個特殊狀況，我們必須準備好現有可以上場的球員，去應對季後賽系列賽。」

他再次強調，「接下來4場比賽，以及進入首戰前的準備，重點都是找出哪些球員能在季後賽為我們上場，至於排名問題，在對雷霆那場比賽後，大概已經不重要了。」

關鍵字： NBA洛杉磯湖人唐西奇瑞迪克

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