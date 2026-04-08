小聯盟今天超熱鬧！4台將先發登板　沙子宸5局僅失1分搶鏡

▲沙子宸。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

小聯盟今天相當熱鬧，共有4名台灣旅美小將同日先發出賽，其中林振瑋與林盛恩更是本季初登板。林振瑋先發2.2局飆出5次三振失1分，另外沙子宸在高階1A出賽，主投5局僅失1分，表現最為亮眼。

效力運動家3A的莊陳仲敖，今天先發對戰巨人3A，主投3.1局失4分（皆為責失）。他前兩局尚能穩住局面，但第3局遭遇亂流，被敲兩發全壘打失掉3分，第4局再因控球不穩失分，最終提前退場。

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紅雀2A的林振瑋迎來本季初登板，先發對戰道奇2A，繳出2.2局失1分責失成績，送出5次三振，展現不錯壓制力。儘管投出4次四壞球，但揮空率達43.5%，球威具威脅。最終球隊以8比5擊敗對手，他無關勝敗。

高階1A方面，運動家體系的沙子宸表現最為穩定，先發對教士高階1A主投5局僅失1分責失。除第2局被敲安打掉分外，其餘局數有效壓制打線，幫助球隊以3比1拿下勝利，個人同樣無關勝敗。

至於紅人1A的林盛恩，同樣迎來本季初登板，投1.1局失2分責失。首局表現亮眼，連續飆出3次三振未被敲安打，但第2局控球突然失準，單局出現4次保送形成滿壘危機並失分，最終提前退場。球隊最終以5比6吞敗，他無關勝敗。