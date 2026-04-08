山本由伸談與岡本和真大聯盟首場對決　ABS改判成關鍵

▲山本由伸、岡本和真大聯盟首場對決。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸台灣時間8日先發對戰多倫多藍鳥，繳出6局失1分的優質內容，順利收下本季第2勝，不過在比賽中與岡本和真的對決，因一次ABS改判，成為雙方互別苗頭的關鍵轉捩點。

山本由伸此役對上去年世界大賽對手藍鳥，自開賽便展現穩定壓制力，面對本季新加盟多倫多的岡本和真，雙方迎來大聯盟首次交手，最終岡本3打數敲出1安打。

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談到今日的對決，山本表示，「能在大聯盟比賽中交手，我感到非常開心，也能夠順利把球投進好球帶，整體來說很不錯。」

前兩次交手中，山本成功壓制岡本，第2局讓他擊出二壘飛球出局，第5局則是左外野飛球。不過關鍵出現在第7局，當時山本投出一顆外角低滑球，岡本提出ABS挑戰，經判定該球偏離好球帶，改判為壞球。

判決翻盤後戰局出現變化，該打席最終進入滿球數，岡本擊出二壘安打，成功上壘，隨後山本再被敲安，形成無人出局一、三壘有人危機，最終也在此時退場。

回顧這次關鍵對決，山本坦言，「因為是首名打者，所以真的很想解決他，但球數變得比較不利，最後被打得很好。」