鄧愷威7局登板！全7球都好球　0.2局但挨轟失1分





▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力休士頓太空人的台灣投手鄧愷威，今（美國時間7日）在對戰科羅拉多洛磯比賽中於7局下登板中繼，不過遭到一發兩分砲狙擊，最終投0.2局失1分（責失），未能成功止血。

鄧愷威此役在球隊1比3落後時接手登板，當時一壘有人、一人出局。他先讓打者擊出飛球出局，順利抓下第2個出局數。不過接著面對左打蒙尼亞克（Mickey Moniak），遭鎖定變速球，一棒掃向右中外野形成兩分全壘打，讓比數被拉開至1比5。

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隨後他回穩，面對托瓦爾（Ezequiel Tovar），讓對方擊出右外野平飛球出局，完成該局投球任務。總計此戰投0.2局，用球精簡，7顆好球、沒有壞球，被敲1支安打即為全壘打，沒有三振與保送，失掉1分責失，球速最快95.1英里，約153公里。

本季是鄧愷威轉戰太空人後的首個球季，目前累計出賽4場，戰績1勝0敗、防禦率2.84，投6.1局僅被敲5安、失2分，送出6次三振、僅1次保送。此役雖遭長打失分，但控球與球質表現仍具水準。

本場比賽太空人打線火力有限，僅在2局上靠沃克（Christian Walker）陽春砲先馳得點。不過洛磯隨後反攻，2局下由卡斯楚（Willi Castro）敲安追平，4局下再轟兩分砲超前，7局下再靠蒙尼亞克（Mickey Moniak）開轟擴大領先，終場太空人1比5吞敗。