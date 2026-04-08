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史庫柏不敗神話終止　雙城強投布萊德利10K壓制老虎

▲布萊德利（Taj Bradley）、史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊德利（Taj Bradley）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

明尼蘇達雙城在主場延續氣勢，台灣時間8日以4比2擊敗底特律老虎，本場焦點落在先發投手布萊德利（Taj Bradley）與賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal）的對決，其中布萊德利繳出壓制性10次三振內容，成功在投手大戰中勝出。

布萊德利此役展現開季以來的火燙狀態，主投6.1局僅失1分，並飆出本季新高10次三振，且全場未投出任何保送，控球與壓制力兼具，面對老虎打線，他前6局完全封鎖對手，直到第7局才失掉唯一分數，整體表現可謂近乎完美。

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球種運用方面，布萊德利以四縫線速球穩定搶好球數，再搭配變化球製造揮空，其中指叉球效果尤為顯著，老虎打者15次出棒就出現9次揮空，成為壓制關鍵。

累計本季至今，布萊德利在16.2局投球中僅失2分，防禦率低至1.08，並送出22次三振、僅4次保送，已成為雙城先發輪值中最穩定的戰力來源。

▲布萊德利（Taj Bradley）、史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

反觀老虎王牌史庫柏，此役前4局與布萊德利形成僵持局面，雙方皆未失分，不過史庫柏雖成功壓制比分，卻多次陷入危機，比賽轉捩點出現在第5局，雙城靠基沙爾（Luke Keaschall）、傑佛斯（Ryan Jeffers）與貝爾（Josh Bell）接連貢獻打點，一舉突破僵局並取得領先。

值得一提的是，史庫柏自2022年以來對雙城保持不敗紀錄，此役遭到終止，也讓這場強強對決更具象徵意義。雙城在5局取得領先後穩定守成，雖有失分但未被翻盤，最終以4比2帶走勝利。

關鍵字： MLB史庫柏布萊德利明尼蘇達雙城底特律老虎

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