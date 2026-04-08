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道奇與藍鳥再添「恩怨」？球迷對大谷翔平某舉動不滿

體育中心／綜合報導

道奇今天再以4比1擊敗藍鳥，近期豪取5連勝，藍鳥則是陷入6連敗低潮。而大谷翔平前晚賽後一舉動引發藍鳥球迷不滿。多倫多當地網路媒體「blogTO」於7日（台灣時間8日）報導指出，「藍鳥球迷對大谷賽後行為感到不滿」，甚至引發一場「炎上風波」。

究竟發生了什麼事？兩隊昨天展開系列賽首戰，這場被視為去年世界大賽重演的比賽，大谷以「第1棒、指定打擊」先發出賽，敲出安打並貢獻打點。

比賽在8局結束時已形成14比1的大幅領先。9局時，藍鳥派出海尼曼（Tyler Heineman）、道奇則由羅哈斯（Miguel Rojas）登板，雙方皆由野手投球，最終道奇猛敲5轟、以14比2大勝。

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而引發「炎上」的關鍵，正是賽後舉動。該媒體帶點諷刺地寫道：「光是身為藍鳥球迷，上週1勝5敗已經夠難受了，結果這位棒球界最頂尖的球員，週一晚上又再補上一刀。」

比賽結束後，大谷與隊友的擊掌慶祝後，因預定於8日（台灣時間9日）先發登板，他手持球走上投手丘確認踩踏感。隨後表定今天先發的山本由伸，則模仿羅哈斯的投球動作揮動右臂並露出笑容，大谷也再次站上投手丘，跟著模仿該動作。

事實上，大谷過去就有在登板前一天確認投手丘感覺的習慣；佐佐木朗希也曾在5日（台灣時間6日）先發前於國民球場模擬投球，這類行為並不罕見。

道奇官方X（前Twitter）隨後分享大谷和山本站上投手丘模擬投球的畫面，並發文寫道：「誰模仿得比較好？翔平還是由伸？」

有球迷認為畫面相當逗趣，「這兩人就像小朋友一樣，真的很享受比賽」、「連霸球隊還能保持這種純粹的快樂，太棒了」，也有人直呼「根本是好朋友模式」、「我的國王們」。

不過，也有部分聲音認為互動略顯挑釁，有網友直言「差不多就好，有點太嗆了」、「成熟一點吧」。

這則貼文事實上點燃了藍鳥球迷的怒火。「blogTO」引用部分球迷在社群平台上的發言：「他們現在根本是在我們的墳墓上跳舞」、「道奇先把我們痛宰一頓，接著還在藍鳥的投手丘上嬉鬧嘲諷。」並進一步指出，「有部分球迷認為大谷的行為『不夠尊重』，尤其是在藍鳥慘敗之後。無論大谷的本意為何，投手丘在棒球中具有特殊意義，尤其對主場球隊而言更是神聖的存在。」

藍鳥球迷對大谷的這股情緒，與過去淵源有關。2023年休賽季，自由球員市場一度傳出藍鳥是大谷的熱門落腳處，但最終他選擇與道奇簽下10年7億美元的歷史級合約，雙方之間因此留下微妙心結。

大谷在這次系列賽，也頻頻遭到主場球迷噓聲對待。他明天將以投手身分登板，屆時勢必仍得面對主場球迷強烈反應。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇藍鳥投手丘炎上

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