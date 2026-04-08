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湖人化學效應解密　詹皇要唐西奇、里夫斯「別配合我」

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人近期在傷兵潮影響下，戰術核心再度回到詹姆斯（LeBron James）身上，不過這位征戰23年的聯盟資深球星近日透露，他其實曾主動告訴隊友唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves），不要刻意為了配合自己而改變原有打法，反而應該維持最自然的比賽節奏。

外界一度質疑，詹姆斯的存在可能影響唐西奇與里夫斯的發揮，甚至讓兩人表現下滑，然而隨著湖人在近期傷兵出現前打出一波穩定戰績，相關聲音逐漸降低，詹姆斯在節目《Mind the Game》中坦言，自己確實觀察到球隊在他缺陣時，也能打出好表現。

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詹姆斯表示，「我很清楚自己的比賽風格，也知道自己能為一支球隊帶來什麼，我從來沒有固定的位置，所以我知道自己有能力被放在任何位置，去幫助球隊贏球，即使那代表我要減少一些我過去一直在做的事情。」

他進一步指出，「我坐在場邊時就在想，AR（里夫斯）和唐西奇看起來就是打得很自在，他們在沒有我上場的時候，不會覺得必須配合我、讓我參與進攻，或一定要把球傳給我，這反而會打亂他們的節奏。」

基於這樣的觀察，詹姆斯也主動與兩人溝通，「我走去跟他們兩個說，聽著，在場上不用在意我，當我沒打的時候你們是什麼心態，就繼續保持那樣就好。」

數據顯示，湖人在明星賽後打出17勝7敗的成績，其中3月更取得14勝2敗的亮眼戰績，同時也是唐西奇生涯進攻表現最出色的一段期間之一，顯示球隊在角色分工與節奏掌握上逐漸找到平衡。

然而，隨著里夫斯與唐西奇接連因傷缺陣，湖人在季後賽開打之際，仍需仰賴詹姆斯扛起領導責任，接下來能否真正具備爭冠競爭力，關鍵仍在於主力陣容的健康狀況，以及三人之間如何在球權與節奏上取得最佳平衡。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人詹姆斯唐西奇里夫斯

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